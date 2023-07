SodM: ‘Tempo versterking verdrievoudigen om doelstellingen te halen’

De Nationaal Coördinator Groningen is op de goede weg, maar moet de snelheid van de versterkingsopgave in Groningen flink opschroeven om deze in 2028 af te ronden. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen in haar voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen.

Vorig jaar heeft de NCG ruim duizend adressen versterkt, in tegenstelling tot de 650 van 2022. Maar naar verwachting moeten er nog zo’n 13.000 adressen worden versterkt en daarom moet het tempo verdrievoudigen om de versterking in 2028 af te ronden.

“De belofte om 2028 de versterkingsopgave af te ronden is nog haalbaar, maar dan moeten NCG, gemeentes én rijksoverheid alles op alles zetten om dit samen met de bewoners voor elkaar te krijgen.”, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Het SodM doet daarom aanbevelingen om de versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden. De toezichthouder op de mijnen denkt dat de versterkingsopgave geheel los moet staan van alle andere maatregelen in de provincie. Daarnaast pleit het SodM voor maatwerk, een heldere aansturing, sneller duidelijkheid over recht op verduurzaming en een geïntegreerde aanpak voor huizen die zowel hersteld als versterkt moeten worden.