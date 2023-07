Sloop woningen Spieghelstraat in volle gang

Foto: Rick van der Velde

In de Spieghelstraat in de wijk De Wijert wordt deze periode hard gewerkt. In de straat worden vijftig woningen en 24 garageboxen gesloopt.

Het gaat om een project van woningcorporatie De Huismeesters waarbij oude woningen plaats maken voor nieuwbouw. Dat plan beperkt zich niet alleen tot de Spieghelstraat. Ook in de Camphuysenstraat en in de Reviusstraat zal de komende periode gewerkt gaan worden. In de drie straten worden in totaal 222 woningen en 77 garageboxen met de grond gelijk gemaakt.

De werkzaamheden kennen een lange aanloop omdat vergunningen op zich lieten wachten. In de winter van 2021 tekenden De Huismeester en de Trebbe Groep een overeenkomst om in de wijk 285 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 271 appartementen en veertien eengezinswoningen. De appartementen worden voorzien van een lift, wat het voor ouderen mogelijk maakt om langer in de wijk te blijven wonen. Daarnaast pakt De Huismeesters in de wijk ook 152 woningen aan die verbeterd worden.