“Sinéad was zo bijzonder omdat ze moeilijke dingen bespreekbaar maakte”

Foto: Bryan Ledgard - https://www.flickr.com/photos/ledgard/14851566513/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58257363

De Ierse zangeres Sinéad O’Connor is woensdag op 56-jarige leeftijd overleden. Tien jaar geleden gaf ze een concert in De Oosterpoort. Met zevenhonderd bezoekers was dat concert toen volledig uitverkocht.

“Ik herinner mij de avond nog heel goed”, vertelt Sandra Herkströter. “Het concert vond plaats in het voorjaar van 2013, in april. Ik ben een groot muziekliefhebber en ik bezoek met enige regelmaat concerten en optredens. Dit concert was indrukwekkend. Sinéad kwam onzeker het podium op, maar vanaf het moment dat ze begon te zingen en te spelen, bloeide ze helemaal op, ging ze helemaal open. Ik moet ook even denken aan een documentaire over haar leven die onlangs is gemaakt. Die is vanaf komende week te zien op SkyShowtime. Ik denk dat die documentaire nu nog meer lading krijgt.”

Sinéad O’Connor werd geboren op 8 december 1966. Ze had een moeilijke jeugd. Na betrapt te zijn op winkeldiefstal belandde ze op 15-jarige leeftijd in een tuchtschool waar ze haar muzikale kwaliteiten ontwikkelde. Haar zangtalent werd hier ontdekt door een vrijwilliger, die haar voorstelde aan haar broer Paul Byrne, die de drummer was van de rockband In Tua Nua. Ze richtte daarna een eigen band op, waarmee ze zich in de schijnwerpers speelde. Ze zou tijdens haar leven tien albums uitbrengen. De grootste hit had ze in Nederland met het lied ‘Nothing Compares 2 U’, een lied van Prince, die er minder succes mee had. O’Connor leidde een moeilijk leven. Vorig jaar maakte haar toen 17-jarige zoon een einde aan zijn leven, na jarenlang te maken hebben gehad met mentale problemen. Een verlies waar O’Connor nooit overheen is gekomen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Concert in Groningen

Het concert in Groningen in 2013 was onderdeel van The Crazy Baldhead Tour. Negentig minuten lang bracht O’Connor, samen met vijf begeleiders, verschillende liedjes ten gehore uit haar rijke oeuvre. Met een rastamutsje op haar hoofd leek ze die avond in haar element. Want ook in die tijd was ze kwetsbaar vanwege haar bipolaire-stoornis, en was het afwachten in welke bui ze was. Muziek maken dat deed ze op het podium van De Oosterpoort. Praten met het publiek deed ze niet, op enkele opmerkingen na. “Geen ideale schoondochter, maar dit innemende popicoon met zeggingskracht blijft er eentje om te koesteren”, tekende de recensent van het Dagblad van het Noorden op.

“Ze raakte me als mens en als zangeres en muzikant”

Herkströter sluit zich daar bij aan: “Sinéad was zo bijzonder omdat ze moeilijke dingen bespreekbaar maakte. Ze was open over haar psychische kwetsbaarheid, de zelfdoding van haar zoon. Op haar Facebookpagina deelde ze soms echt hartverscheurende berichten over hoe ze zich voelde en schreeuwde ze om hulp. Haar muziek was denk ik zoals zij was. Zuiver, soms hard, soms zacht en vooral intens. Ze raakte me als mens en als zangeres en muzikant.” Op de vraag of het concert van O’Connor het meest bijzondere concert is geweest dat Herkströter heeft meegemaakt, is de muziekliefhebster duidelijk: “Het concert was mooi, maar wat de Counting Crows in 2012 hebben laten horen dat heeft op mij de meeste indruk gemaakt.”

“Haar muziek is over de hele wereld geliefd”

In Ierland wordt geschokt gereageerd op het nieuws van het overlijden van O’Connor. Taoiseach (premier, red.) Leo Varadkar (FG) laat aan omroep RTÉ weten dat hij geschrokken is: “Haar muziek is over de hele wereld geliefd en haar talent was ongeëvenaard en ongekend. Mijn condoleances gaan naar haar familie, haar vrienden, en aan iedereen die van haar muziek houdt.”