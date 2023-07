Selectiecommissie maakt kunstenaars bekend voor nieuwe tentoonstelling in Wall House

Wall House II aan de A.J.Lutulistraat - Foto via Groninger Museum

Tien kunstenaars zullen dit najaar hun werken laten zien op een nieuwe tentoonstelling die gaat platsvinden in Wall House. De tentoonstelling is samengesteld naar aanleiding van een open call.

De afgelopen periode hadden kunstenaars en fotografen de mogelijkheid om werken in te zenden voor een nieuwe tentoonstelling. Belangrijk in de inzendingen was dat ze een connectie moeten hebben met Wall House. Bijvoorbeeld in de interpretatie van het gebouw, de architectuur, de omgeving of de mensen in de omgeving. Een selectiecommissie heeft zich na het verstrijken van de deadline gebogen over de werken. Daaruit zijn tien kunstenaars geselecteerd.

Bijzondere tentoonstelling

Het gaat om Helene Ketzer, Jans Muskee, Anne-Will Lufting, Barbara Makkes, Sebastiaan Rodenhuis, Ekaterina Konovalova, Xandra Manuputty, Mateusz Tkaczen, Bouke Groen en Giorgia Lo Faso. De selectiecommissie denkt dat er met de geselecteerde kunstwerken een bijzondere tentoonstelling ontstaat die een mix van spannende interpretaties van Wall House #2 opleveren.

Wall House #2

Wall House #2 bevindt zich aan het Hoornse Meer. In de jaren zeventig ontwierp de Amerikaanse architect John Hejduk meerdere Wall Houses. Uiteindelijk zou er maar één gerealiseerd worden, die in Groningen. Het pand werd in 2001 gebouwd. Centraal in het gebouw staat een enorme muur van 18,5 meter breed en 14 meter hoog, waar de verschillende ruimtes aan zijn opgehangen. Sinds 2016 wordt het Wall House beheerd door het Groninger Museum.

‘Een ode aan Wall House #2’ is te zien van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 29 oktober. Meer informatie vind je op deze website.