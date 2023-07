Seizoenkaarthouders FC Groningen kunnen nog van plek ruilen

Foto: Wouter Holsappel

Bij FC Groningen staat de teller van seizoenkaarthouders momenteel op ruim 9.500, inclusief vijfjaarkaarthouders. Sommige seizoenkaarten kunnen nog wel geruild worden.

Tot aan komende vrijdag 10.00 uur is het niet mogelijk een seizoenkaart te kopen. Daarna start de verkoop voor alle nog beschikbare plaatsen in Euroborg. De afgelopen dagen stonden ruildagen voor de supporters op de Tonny van Leeuwen Tribune op de agenda. Deze woensdag 5 juli kunnen supporters op de Piet Fransen Tribune en Koeman Tribune hun seizoenkaart ruilen.

Supporters die een seizoenkaart hebben besteld of verlengd, kunnen tijdens de ruildagen naar een beschikbare plaats verhuizen. Supporters op de Koeman Tribune en de Piet Fransen Tribune kunnen dat deze woensdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur doen. Wie een andere plek op de tribune wil, kan langskomen in Euroborg of bellen met de club. Wanneer je naar een duurdere prijscategorie verhuist, betaal je het verschil bij. Verhuis je naar een goedkopere categorie, dan krijg je het verschil terug.