Scooterrijder knalt op auto in Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Venuslaan in Paddepoel is een scooterrijder in botsing gekomen met een personenauto. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur op de kruising met de Plutolaan. “De scooterrijder wilde vanaf de Plutolaan de Venuslaan oversteken”, vertelt Ten Cate. “Daarbij heeft de scooterrijder de auto niet gezien, of de automobilist heeft de scooter niet gezien. Door de aanrijding knalde de scooterrijder tegen het voorruit. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gecontroleerd, maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De auto is vanwege de barst in het raam afgesleept door een bergingsbedrijf. De bezorger is opgehaald door de werkgever.