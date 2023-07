Schutter café Donovan’s beschuldigd van poging doodslag; slachtoffer onvindbaar

Foto: Rieks Oijnhausen

De 21-jarige man die op 5 maart in café Donovan’s in de Peperstraat op een andere barbezoeker schoot, voelde zich bedreigd tijdens een ruzie om een meisje. Dat melden diverse media.

Deze woensdag was de eerste inleidende zitting over de kwestie. Het Openbaar Ministerie gaat uit van poging tot doodslag: het slachtoffer zou in de buik geraakt zijn. De advocaat van de verdachte stelt dat het onduidelijk is of het slachtoffer wel geraakt is. Hij is onvindbaar en heeft bovendien geen aangifte gedaan, of een ziekenhuis bezocht.

De rechtbank heeft een verzoek van de advocaat toegewezen. Die wil dat het slachtoffer, een getuige, vier beveiligers en medewerkers van het café ondervraagd worden. Volgens de advocaat vond het incident plaats in de criminele sfeer.

De verdachte kreeg op 5 maart in het café ruzie met enkele andere bezoekers, over een meisje. Volgens zijn advocaat voelde hij zich bedreigd en raapte een revolver op, die één van hen had laten vallen. Hij wilde zijn aanvallers op afstand houden, maar daarbij ging het wapen af.

De verdachte werd drie maanden geleden in Rotterdam ingerekend voor een ander incident. Hij blijft in elk geval nog drie maanden in hechtenis, tot de volgende inleidende zitting.