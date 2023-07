Schrik bij Le Roy Lewenborg na brand: “Waarom doen mensen dit?”

Foto: ingezonden

De schrik bij Le Roy Lewenborg zit er goed in nadat er dinsdag aan het einde van de middag een forse brand woedde in het gebied. Bij de brand raakte niemand gewond.

“Je schrikt er van”, vertelt Gerrit Vos. “Zo’n twee tot drie jaar geleden heeft er ook brand gewoed in het gebied. Dat was achter ons huis. Aanvankelijk bevond het vuur zich op redelijke afstand, maar het kwam steeds dichterbij tot de houtwal langs de tuin in de brand stond. Dan sta je ’s nachts om 03.00 uur met een tuinslang de boel de nat te houden. Uiteindelijk is het toen goed afgelopen, maar zoiets doet iets met je. Zo’n gebeurtenis van vanmiddag haalt die herinneringen weer naar boven.”

“Er wordt te vaak afval gedumpt in de natuur”

De brand brak rond 17.00 uur uit. Een uur later had de brandweer het vuur onder controle. “De schade is beperkt gebleven. Het betrof een flinke bult met takken die er gedumpt waren. Kijk, dat is het probleem. GFT-afval kun je in de groene container stoppen, of je brengt het naar een milieustraat. Maar we zien helaas nog te vaak dat het in de natuur wordt gedumpt. Gewoon omdat het makkelijk is. Wij als Le Roy proberen dat te keren, de gemeente probeert dat ook, maar sinds 1984 is dat nog steeds niet gelukt. Er wordt veel gedumpt. En vanmiddag zijn er dan onverlaten met lucifers aan de gang geweest die een vuurtje hebben gestookt. Waarom?”

“Voor je het weet groeit zo’n brandje uit tot iets groots”

Bij de brand werden lucifers aangetroffen. “Het lijkt me een koud kunstje om deze lucifers veilig te stellen en vingerafdrukken af te nemen.” Vos doet de oproep om niet langer GFT-afval in het gebied te storten: “Breng het naar de plekken waar het hoort. Het is nog altijd flink droog in de natuur, en voor je het weet kan zo’n brandje uitgroeien tot iets groots. Dat wil je echt niet.”