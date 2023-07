School Bessemoerstraat wordt wissellocatie voor drie basisscholen

Foto: google view

De gemeente trekt drie miljoen euro uit voor de renovatie, aanpassing en vergroting van het schoolgebouw aan de Bessemoerstraat. Dat wordt een wissellocatie voor drie andere scholen.

Het pand wordt een tijdelijke huisvesting voor achtereenvolgens de Bisschop Bekkerschool, de Wegwijzer en de Nassauschool. De school is goed bereikbaar en beschikt over installaties voor een fris binnenklimaat. Als de leerlingen daarheen verkassen, kunnen de drie schoolgebouwen om beurten worden gerenoveerd. De aanpak van het pand aan de Bessemoerstraat begint waarschijnlijk in mei volgend jaar.

Ook het pand van het Montessori Lyceum aan de Helperbrink moet gerenoveerd worden. De leerlingen hoeven daarvoor niet te verhuizen, want op het terrein van de school komen semi-permanente units te staan. Die worden begin volgend jaar in gebruik genomen. De kosten bedragen een kleine 2,5 miljoen euro.