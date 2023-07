RUG klimt klein stukje terug op internationale ranglijst voor universiteiten

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Na de buiteling van vorig jaar is de Rijksuniversiteit Groningen het afgelopen jaar een klein stukje geklommen op één van de belangrijkste internationale ranglijsten voor universiteiten. Op de QS World University Ranking staat de RUG nu op plaats 139. Vorig jaar stond de RUG op plek 145, maar in 2022 was dat nog plek 128.

De rankings zijn vooral van belang bij het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. De RUG stond in 2015 voor het laatst in de top-100, maar is sindsdien bezig aan een gestage duikeling. Alleen de universiteiten van Amsterdam en Delft staan nog in de top-100. De RUG moet nog eens drie andere Nederlandse universiteiten boven zich dulden in de ranglijst.

Van de honderd beschikbare punten behaalde de RUG er 52,5. Een jaar geleden waren dat er nog 51,4. Ondanks de stijging op de lijst scoort de noordelijke universiteit met name ondermaats op het gebied van het aantal citaten per faculteit en de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten.

De QS World University Ranking weegt haar resultaten aan de hand van indicatoren, aan de hand van academici en werknemers. Maar ook de reputatie van de universiteit weegt zwaar mee, iets waar universiteiten vaak kritiek op hebben als het gaat om deze specifieke universiteitsranglijst.