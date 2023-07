Rover: “Buschauffeurs Qbuzz mogen geen elektrische rolstoelen meer weigeren”

Foto: Snooze123 (via Wikimedia Commons CC 1.0 SA)

Qbuzz moet maatregelen treffen om te zorgen dat elektrische rolstoelen niet meer worden geweigerd door haar buschauffeurs.

Dat schrijft het Consumentenplatform OV Drenthe in een brief aan Qbuzz. Rover Drenthe, dat onderdeel uitmaakt van het consumentenplatform, maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van het Drentse OV.

Eerder deze week werd bekend dat een man in een elektrische rolstoel tot twee keer toe werd geweigerd door een Qbuzz-chauffeur bij het OV-knooppunt in Gieten. In het Dagblad van het Noorden liet e-rolstoeler Meindert Withoff optekenen hoe hij, na een etentje in Stad, naar Stadskanaal wilde met de bus. De reis vanuit Groningen naar Gieten verliep zonder problemen, maar eenmaal aangekomen op het ov-knooppunt bij het Drentse dorp liet dezelfde chauffeur hem twee keer staan.

Volgens Rover staat het incident niet op zichzelf: ook één van de leden van het consumentenplatform met een e-rolstoel krijgt volgens de reizigersorganisatie regelmatig van chauffeurs te horen dat ze hem niet mee mogen nemen. Hoewel de Qbuzz-chauffeurs stellen dat ze volgens de regels van de busvervoerder handelen, stelt Rover dat de e-rolstoelers ten onrechte moeten wachten.

Qbuzz moet de chauffeurs daarom opnieuw instructies geven over de omgang met (elektrische) rolstoelen. Ook pleit de reizigersorganisatie voor een pasje, met daarop een verklaring waarop nadrukkelijk staat dat ze met de bus mee mogen. Worden ze alsnog geweigerd, moet er volgens Will Gerbers van Rover Drenthe een compensatie volgen: “Juist voor mensen met een mobiliteitsbeperking is het openbaar vervoer ontzettend belangrijk. Het is voor deze mensen een recht om met de bus mee te mogen, geen voorrecht. Het is onbegrijpelijk dat dit keer op keer fout gaat bij Qbuzz waardoor deze reizigers in de kou worden gezet.”