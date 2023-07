Rondreizende fototentoonstelling over Britse koning geopend in Stadhuis

Foto van de Britse Ambassade in Nederland (via Twitter @ukinnl)

In het Stadhuis op de Grote Markt is donderdagmiddag een fototentoonstelling geopend over koning Charles III van Engeland. Op de fotopanelen vertelt de Britse ambassade in Nederland meer over de kroning van het Britse staatshoofd van mei en over zijn banden met Nederland.

Burgemeester Koen Schuiling verrichte donderdagmiddag de opening van de tentoonstelling, in het bijzijn van onder meer de vice-ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk en Groningers uit het VK en andere landen die Charles nu als staatshoofd hebben.

In de tentoonstelling, die is samengesteld samen met de Britse VVV, zijn foto’s te zien van koning Charles en zijn vrouw Camilla. De tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van de kroning van het Britse staatshoofd van mei jongstleden. Naast informatie over de kroning laten de fotopanelen ook zien welke banden het Britse koningshuis had en heeft met Nederland.

Het algemeen publiek kan op vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli tussen 10.00 en 16.00 uur zelf een kijkje nemen in het Stadhuis. Daarna verhuist de rondreizende tentoonstelling naar Zierikzee, één van de vier andere Nederlandse steden waar de foto’s te zien zullen zijn.