Rondje Groningen: ”De Prinsentuin is één van de parels van de Stad Groningen”

Foto: Groningen Gidsen Team

De Prinsentuin, gelegen op vijf minuten van de Martinitoren, is een park dat vol staat van geschiedenis en schoonheid. Het park, is een geliefde plek voor zowel de Stadjers als toeristen. Stadsgids Titus Akkermans vertelde erover in de OOG Ochtendshow



”We zijn hier voor de vierde keer, en we zijn al een tijdje onderweg” opent Stadsgids Titus Akkermans die elke tweede donderdag van de maand z’n ronde doet in de OOG Ochtendshow en de luisteraars geboeid aan de radio houdt met zijn rondleiding door de Stad. De professionele stadsgidsen van het Groninger Gidsenteam bieden bezoekers de mogelijkheid om onder enthousiaste en deskundige begeleiding kennis te maken met de metropool van het noorden. Één van hun is Titus Akkermans.

Waar waren we gebleven?

Iedere keer behandelt de Stadsgids Titus Akkermans een ander gedeelte in de Stad. We zijn begonnen in Het Forum vervolgens zijn we onze weg vervolgd naar De Nieuwe Markt. ”Ook hebben we het Martinikerkhof bezocht” vult Akkermans aan. Daarnaast de Stadsmarkeringen ontdekt op dat kerkhof.

Nu zijn we aanbeland in de Prinsentuin. De oorsprong van de Prinsentuin gaat terug tot de 17e eeuw, toen het diende als de tuin van het Prinsenhof, een voormalig kloostercomplex. Akkermans heeft als tip als je in de tuin staat dat je je vooral ook even moet omdraaien en omhoog moet kijken. Je ziet daar een hele bijzondere zonnewijzer. In de muur aan de Turfsingel zie je dan de uit 1731 daterende Zonnewijzerpoort. Op die zonnewijzer staat een hele mooie tekst vertelt hij. ”De verleden tijd is niet, de toekomende onzeker, de huidige onzeker, verlies de uwe niet.”

”Als we vervolgens naar links lopen” vertelt Akkermans verder: ”Dan zien we daar de overdekte beukenhaag. En dan kom je in een stukje romantiek pur sang.” Je loopt daar onder een boog door. Die waren er vroeger geplaatst om de mensen te beschermen tegen de zon. ”Het mooie is dat het vroeger niet alleen voor bewindslieden een plek was waar ze samenkomen maar dat dit tegenwoordig nog steeds gebeurd.” Het verschil is dat het nu ook toegankelijk is voor publiek.

