Rode Eik en Gele Berk officieel geopend door wethouder

Foto: Rieks Oijnhausen

Woongebouwen de Rode Eik en de Gele Berk aan de Berkenlaan in Selwerd zijn zaterdag officieel geopend door wethouder Eelco Eikenaar (SP). De gebouwen maken onderdeel uit van het plan Selwerd fase 1 van woningcorporatie Nijestee.

De opening bestond uit het onthulling van bankjes met daarop gegrafeerd de namen van de eerste bewoners. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van wijkvernieuwingstraject Sunny Selwerd. Dit is een samenwerkingsverband tussen Nijestee, de gemeente Groningen, de Groningse woningcorporaties en bewoners uit de wijk. Bij de wijkvernieuwing wordt een deel van de oude woningen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De eerste locatie waar Nijestee woningen liet afbreken was aan de Berkenlaan.

In de herfst van 2021 werd op de locatie begonnen met de bouw van 94 nieuwe woningen en een bedrijfsruimte. Zeventig woningen vallen in de sociale huur en 24 in de middenhuur. De bouw kon begin dit jaar afgerond worden. De afgelopen weken is het buitenterrein aangepakt en ingericht. Bij het gehele project werden bewoners actief betrokken. Ze hebben meegedacht over de inrichting en de invulling. Om het succes van het traject te benadrukken zijn er nu bankjes met daarop dus de namen van de eerste bewoners onthuld.