“Risico’s om het WK Vrouwenvoetbal naar Groningen te halen zijn te groot”

De omvang van het risico en de hoogte van de kosten zijn de aanleiding dat de gemeente Groningen is afgevallen als één van de mogelijke speelsteden bij het WK Vrouwenvoetbal dat in 2027 wordt gehouden. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en Bewegen laten weten.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Fractievoorzitter Jalt de Haan: “Afgelopen week werd bekend dat het WK Vrouwenvoetbal niet naar Groningen komt. Vorige maand lazen we nog dat Groningen één van de mogelijke speelsteden was voor het WK dat Nederland samen met België en Duitsland wil organiseren. Waarbij het onbekend is of het sportevenement ook daadwerkelijk naar ons land komt, omdat ook Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika nog in de race zijn om dit te mogen organiseren.”

Jalt de Haan: “Een WK zou positieve effecten hebben op onze economie”

De Haan: “Als CDA waren wij enthousiast toen we lazen dat Groningen één van de mogelijke speelsteden wordt. Het zou onze gemeente een enorme boost geven, en ook zou het positieve effecten hebben op de economie. Afgelopen week werd bekend dat Groningen toch niet geselecteerd is. Van de zeven steden zijn er nu nog vijf over, en Groningen hoort daar niet meer bij. Wij willen graag weten hoe dit kan, en wat het betekent voor andere grote evenementen die we in de toekomst wellicht willen organiseren.”

Wethouder Inge Jongman: “Alle kosten moeten door de gemeente gedragen worden”

Wethouder Jongman: “We erkennen de grote waarde om één van de mogelijke speelsteden te zijn. Een mondiaal toernooi mogen organiseren biedt veel mogelijkheden, en ook is het goed voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Echter zijn we op twee punten tegengehouden. Allereerst heeft dat te maken met de hoogte van de kosten. De geschatte kosten om hier een aantal wedstrijden te spelen bedragen 2,5 miljoen euro. Ter vergelijking; Amsterdam reserveert 6,5 miljoen euro, Rotterdam 5 miljoen euro. Naast het organiseren komen er ook personele kosten om de hoek kijken. In de voorbereiding naar 2027 is er dag in dag uit 1,5 FTE nodig om het evenement te kunnen organiseren. Bij de wedstrijden is er nog veel meer personeel nodig. Het gaan dan om een veelvoud. Al die kosten moeten door de gemeente gedragen worden. We hebben bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd of we steun konden krijgen. Dat was onzeker, maar duidelijk was wel dat we lang niet alles terug zouden kunnen krijgen.”

“De eisen zijn vergelijkbaar met het WK Mannenvoetbal in Qatar”

“Daarnaast gaat het over de omvang van het risico. Wil je dit toernooi organiseren, dan onderteken je als gemeente een Host City Agreement. Maar dat brengt behoorlijk wat onzekerheid met zich mee. Je moet namelijk aan de grote eisen van de FIFA voldoen. Voorwaarden die de FIFA in de aanloop naar het evenement ook eenzijdig nader kan aanpassen. Ter vergelijking, de voorwaarden zijn hetzelfde als die bij het WK Mannenvoetbal in Qatar. Strengere voorwaarden zijn bijna niet mogelijk. Dus als je kijkt naar de optelsom, waarbij het om veel geld gaat en de gemeente de enige risicodragende partij is, en we weten dat er op financieel gebied nog veel grotere uitdagingen op tafel liggen, in combinatie met de risico’s, hebben we besloten hiervan af te zien.”

“Gemeente is nooit de enige risicodragende partij”

“U vraagt ook wat dit betekent voor andere evenementen. Bij evenementen is een sportbond altijd risicodragend, niet de gemeente. De gemeente is nooit de enige risicodragende partij. Afgelopen week hebben we onze evenementenvisie gepresenteerd, waarin we de ambitie uitspreken om evenementen te organiseren en de waarde van topsport onderstrepen. Als een kans zich voordoet, om tegen relatief lage kosten een sportevenement plaats te laten vinden, dan haken we hier zeker op in. Het EK Futsal en de Davis Cup zijn mooie voorbeelden die tot veel enthousiasme in de samenleving hebben geleid.”

Jalt de Haan: “Waarom zijn we als raad niet in de proces betrokken?”

Toch is De Haan niet helemaal tevreden met het antwoord: “Ik snap dat de kosten hoog zijn. Maar het WK Voetbal is een super groot evenement met wereldwijde uitstraling. Het levert veel op. Wij als fractie hadden het prettig gevonden als de raad eerder bij dit proces betrokken was geweest. Wellicht hadden meer partijen gezegd dat dit het risico ons wel waard is.” Jongman: “Het is een enorm bedrag om uit te geven. In tijden waarin we ook hele andere grote opgaven hebben. Daarnaast wil ik u meegeven dat het proces op weg naar een bid heel precair en vertrouwelijk is.”