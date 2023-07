Rekeningen deels verdeeld voor nieuwe Friesenbrücke; vervoerminister Niedersaksen houdt vertrouwen in Wunderline

Een impressie van de nieuwe Friesenbrücke door ARGE

De deelstaat Niedersaksen, de gemeentes Westoverledingen en Weener en DB Netz hebben een contract gesloten over de kosten voor de nieuw te bouwen Friesenbrücke. Bij de Duitse deelstaat heerst, ondanks een onlangs verschenen rapport over problemen voor de Wunderline, optimisme over de rol van de brug in de treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

De kosten voor de grootste spoordraaibrug van Europa stegen sinds 2021 van 66 miljoen euro naar een slordige tweehonderd miljoen euro. Niedersaksen deed woensdag 12,6 miljoen euro in de pot, waarvan het grootste deel bestemd is voor een fiets- en voetpad over de brug. Eerder werd al duidelijk dat de Duitse federale overheid 57 miljoen euro aan meerkosten bijdraagt.

De brug, die in 2015 werd aangevaren en sindsdien buiten gebruik is, zorgt ervoor dat treinen vanuit Groningen slechts tot Weener kunnen rijden. De verbinding tussen Weener en Leer wordt sindsdien ingevuld door lijnbussen. De nieuwe 337 meter lange brug moet daar verandering in brengen. Eind 2024 moet de brug klaar zijn en onderdeel vormen van het Wunderline-project.

De spoorverbinding moet ervoor gaan zorgen dat treinreizigers in minder dan twee en een half uur van Bremen naar Groningen kunnen reizen. Het grote doel van de Wunderline is was om deze verbinding terug te brengen naar minder dan twee uur en dat gaat waarschijnlijk niet binnen korte tijd lukken, omdat een directe trein tussen Stad en Bremen de komende tien jaar waarschijnlijk niet mogelijk is.

Bij het tekenen van het financieringscontract hield vervoersminister Olaf Lies van Niedersaksen afgelopen woensdag echter goede moed: “Het Friesenbrücke-project is uitermate belangrijk voor Niedersaksen, omdat het onderdeel is van de Wunderline. De permanente treinverbinding tussen Duitsland en Nederland gaat de reistijd tussen Groningen en Bremen terugbrengen naar minder dan tweeënhalf uur.”

DB Netz hield zich iets meer op de vlakte over het effect van de nieuwe Friesenbrücke op de spoorverbinding tussen Groningen, Oldenburg en Bremen. Infrastructureel hoofd van de Duitse spoornetbeheerder Ingrid Felipe vertelt: “De nieuwe brug wordt een voorbeeld voor klimaatvriendelijk grensoverschrijdend reizen over de Ems. Door de internationale verbinding tussen Groningen en Bremen flink te verbeteren, wordt de reis een stuk comfortabeler en een milieuvriendelijk alternatief voor de auto.”