Regen mag de pret niet drukken op buurtcamping Lewenborg: “Het was een top weekend”

De vierde editie van buurtcamping Lewenborg is een groot succes geworden. Volgens Ingrid Blink van de organisatie kon de regen de pret ook niet drukken.

Hoi Ingrid! Regen, harde wind …

“Je hoopt dat het tijdens zo’n weekend prachtig mooi weer is. En toch wil ik niet zeggen dat de camping in het water is gevallen. Want wat hebben we een prachtig weekend gehad. Het was heel gezellig. Vanochtend vroeg één van de kinderen op de camping of het mogelijk was dat de buurtcamping de rest van de zomer kon gaan duren. Dat is toch het mooiste compliment dat je kunt krijgen? Daar word ik heel blij van.”

Kun je het succes verklaren?

“Ik denk dat steeds meer mensen behoefte hebben aan sociale cohesie. De afgelopen jaren zijn mensen elkaar wat uit het oog verloren, terwijl verbinding wel heel belangrijk is. En dat zien we ook terug op de camping. Vorig jaar hadden we 35 tenten staan, dit jaar waren het er 40 met in totaal 102 gasten. Dat is heel tof. Waarbij ik ook de vrijwilligers even wil benoemen. Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers die van dit weekend een succes hebben gemaakt.”

Jullie waren de afgelopen dagen te gast op het terrein van SKSG Boegbeeld aan het Koerspad. Ook een ideale locatie lijkt me?

“Dat kun je wel zeggen. Zoals ik al zei, je gaat er vanuit dat je mooi weer hebt. Maar je ziet nu dat het ook kan tegenzitten. En bij zulke situaties kunnen we dan gebruik maken van het gebouw van scoutingvereniging De Jutters. En ik zal ook eerlijk zeggen dat ik normaal met mijn kinderen het hele weekend op de camping blijf. Maar dit keer zijn we toch even naar huis gegaan om een warme douche te kunnen nemen.”

Hoe zag het weekend er uit?

“We hebben heel veel verschillende en leuke activiteiten gedaan. Op vrijdag vond het openingsfeest plaats. In combinatie met De Onvergetelijke Zomer waren er springkussens geplaatst. Echter vanwege het slechte weer viel de belangstelling wat tegen. Maar weet je wat het ook is? Kinderen vinden het helemaal niet erg als het regent. Zij gingen gewoon op de springkussens, en sommigen kwamen kletsnat er weer af. We zijn ook naar OERRR van Natuurmonumenten geweest om daar te spelen in de natuur, er vond een kampvuur plaats en circus Santelli kwam langs.”

Denk je dat de wijk Lewenborg dit weekend wat mooier is geworden?

“Ik denk het wel. En de regen heeft daar misschien ook wel bij geholpen. Dat klinkt gek, maar door de regen, moest men nu meer en vaker onder tentzeil plaatsnemen. En op zulke momenten ben je meer op elkaar aangewezen en ontstaan er nog sneller contacten. Ik ga niet zeggen dat er vriendschappen voor het leven zijn gesloten, maar er zijn contacten ontstaan. Zelf heb ik bijvoorbeeld op de camping ook een goede vriendschap opgebouwd. En dat is prettig. Dat is heel fijn. Wat ook een heel mooi moment was is ons kampvuur. We realiseerden ons dat we nog marshmallows hadden. Maar geen stokken. Dus de kinderen gingen massaal op zoek naar stokken. Wat er dan ontstaat, dat is zo mooi. Dat maakt mij gelukkig.”

Deze editie zit er op. Volgend jaar weer?

“Daar is geen twijfel over mogelijk. Dat wordt dan de vijfde keer, een lustrumviering. De komende tijd gaan we evalueren hoe het gegaan is, en vervolgens gaan we starten met de plannen voor volgend jaar. Want die komt er zeker, en daar willen we natuurlijk iets moois van maken.”

Buurtcampings

Landelijk zijn er dit jaar 65 buurtcampings. Dat zijn er dertien meer dan vorig jaar. De campings zijn een initiatief van De Buurt. Directeur Maarten Hupkes van deze organisatie: “We willen graag allemaal leven in een prettige buurt. Een buurt waarin je elkaar kent, waar iedereen zich veilig voelt en waar we elkaar om hulp durven te vragen. Juist in deze tijd, waarin we makkelijk langs elkaar heen leven.” Uit onderzoek blijkt dat 78% van de mensen op een camping buurtgenoten ontmoet die ze normaal nooit zouden ontmoeten.”