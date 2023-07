Reddingspoging Donar mislukt: club vraagt faillissement aan, maar hoop op doorstart blijft

Foto: Joris van Tweel

Het is de speciale taskforce van Donar niet gelukt om de basketbalclub te redden van een faillissement. Dat maakte Jacob Klompien, voorzitter van de taskforce, maandagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Fiscus dwarsboomt reddingsplan

Volgens Jacob Klompien lag er een goed plan voor een doorstart, met een nieuwe B.V. en 21 ondernemers die garant stonden. De club had daarnaast zo’n zeven ton opgehaald van investeerders en supporters om de schuldeisers tegemoet te komen. Maar de Belastingdienst gooide roet in het eten en wilde, voor het bestuur onverwacht, niet meewerken aan het crediteurenakkoord. Volgens Klompien was dooronderhandelen mogelijk, maar dat duurt voor het bestuur te lang en is onzeker. Daar komt bij: de fiscus hangt Donar ook nog een claim van 1,6 miljoen euro boven het hoofd. Ook de investeerders zien een doorstart daarmee niet zitten, omdat de kans op faillissement daarmee alsnog dreigde.

En dat is sneu, stelt Klompien. Want buiten deze dreiging was een tekort aan geld voor komend seizoen eigenlijk geen probleem meer: “De steun van vrijwel alle crediteuren was overweldigend groot. Daarmee hebben we het UWV en de Belastingdienst in een akkoord geduwd. Maar de Belastingdienst kwam met naheffing van 1,6 miljoen euro. Dit maakt het voor al onze crediteuren moeilijk en was een echte doorstart eigenlijk onmogelijk.”

De reden voor de fiscus om geen crediteurenakkoord aan te gaan, is volgens Klompien de chaotische nalatenschap van de voormalig penningmeester van Donar. “Daar was geen touw aan vast te knopen”, aldus de voorzitter van de speciale taskforce. “Ik denk dat hij compleet flipte en in een soort parallelle werkelijkheid leefde.” Volgens Klompien is het bestuur van de club daarom weinig te verwijten.

‘Pijn in het hart, maar noodzakelijk’

Volgens Stokroos is deze maandag een inktzwarte dag voor Donar: “Dit doet erg veel pijn. Maar deze beslissing is helaas noodzakelijk en geeft, op zeer korte termijn, de meeste zekerheid voor een solide route naar een duurzame toekomst. We danken alle betrokkenen voor hun vertrouwen en enorme inzet in de afgelopen periode. En in het bijzonder de crediteuren. We beseffen maar al te goed wat dit faillissement betekent voor allen die steun hebben betuigd in de afgelopen weken en hun medewerking hadden toegezegd aan een crediteurenakkoord.”

Miljoenenschuld

Begin juni werd al duidelijk dat Donar kampt met een flink gat in haar begroting. Zeven weken geleden maakte de club bekend dat dit gat een stuk groter was dan gedacht, door een schuld van ongeveer twee miljoen euro en een negatief saldo van rond de 1,3 miljoen euro. Ronald Arkema, de oud-penningmeester van de club, is daar volgens de club grotendeels de veroorzaker van geweest.

De club had binnen een mum van tijd zo’n zeven ton binnen van fans en investeerders om te onderhandelen met schuldeisers. Dat leek te gaan lukken en ook met de belastingdienst leken de gesprekken goed te verlopen. Maar vorige week diende ook het UWV zich aan als nieuwe angstgegner, die met een hogere claim kwam dan verwacht. De Belastingdienst, waarvan het gevaar enigszins leek geweken, blijkt nu de doodsteek te hebben uitgedeeld.

Curator neemt heft in handen

De verwachting is dat er op korte termijn een curator wordt aangesteld. Die moet gaan bepalen wat de club bezit en of een doorstart een mogelijkheid is. Daarvoor wordt er woensdag een bod ingediend door een nieuwe b.v. en een nieuw bestuur.

De curator moet, op basis van deze informatie, ook beslissen of de club nog een licentie aangevraagd mag worden om dit seizoen te kunnen basketballen. Alleen dan kan Donar eind september beginnen aan een nieuw basketbalseizoen.