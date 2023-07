Rechter: Plan wat kinderhartcentrum in UMCG houdt mag voorlopig doorgaan (update)

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De twee ‘verliezers’ in de strijd om de Nederlandse kinderhartcentra, de academische ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Amsterdam, kregen vrijdag te horen dat de uitvoering van de plannen van minister Ernst Kuipers voorlopig door mag gaan. Dat betekent dat de concentratie in Rotterdam en Groningen verder gaat.

De twee ziekenhuizen uit de Randstad spanden een rechtszaak aan, omdat ze het niet eens zijn met de sluiting van de kinderhartcentra in het UMC Utrecht en het LUMC/UMC Amsterdam. Ze vinden dat het plan tot onrust leidt onder personeel en patiënten en wilden daarom dat de rechter de pauzeknop indrukt.

Rechter: ‘Belang concentratie weegt zwaarder’

Daar ging de rechter niet in mee. Het besluit van de minister van Volksgezondheid is volgens de rechtbank in Utrecht niet evident onrechtmatig. Daarom hoeft de concentratie van de kinderhartcentra niet stil te staan totdat de rechter een verdere beoordeling maakt van de rechtmatigheid. Daarvoor moet eerst bodemprocedure plaatsvinden. Daarvan wordt in november een uitspraak verwacht.

“De door de umc’s gewenste pauzeknop is niet in het belang van patiënten en de volksgezondheid, terwijl de onzekerheid over de toekomst daarmee niet zou worden weggenomen”, aldus de rechtbank. “Het urgente belang dat de minister heeft bij de concrete stappen naar concentratie van (hoog)complexe interventies aan het hart weegt zwaarder.”

Het Erasmus MC en het UMCG schaarden zich in de rechtszaal achter minister Kuipers. Het UMCG wil juist dat de concentratie van de kinderhartchirurgie nu doorgaat, omdat er anders te weinig tijd overblijft om de gang van vier naar twee centra in 2025 klaar te hebben.

UMCG ‘winnaar’ na hevige strijd

In 2021 besloot toenmalig minister Hugo de Jonge deze zorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dit zorgde bij het UMCG en de noordelijke overheden en Overijssel tot veel protest, omdat de zorg zou verslechteren. Dat kwam ook naar voren uit het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wat Kuipers gebruikte voor zijn beslissing.

Kuipers gaf de vier ziekenhuizen vervolgens nog één kans om zelf te bepalen waar de kinderhartzorg geconcentreerd moest worden, in twee centra. Twee weken geleden werd duidelijk dat de ziekenhuizen er opnieuw niet uitkwamen, dus besliste Kuipers in februari zelf: Rotterdam (Erasmus MC) en Groningen (UMCG) mogen hun kinderhartcentrum houden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met deze beslissing, raken Leiden (LUMC en Amsterdam UMC) en UMC Utrecht hun kinderhartcentrum kwijt. In april werd dit besluit definitief.