Rechtbank doet woensdag geen uitspraak in zaak Rammstein

rechtbank

Of de concerten van Rammstein in het Stadspark door kunnen gaan blijft voorlopig nog onduidelijk. De rechter heeft laten weten deze donderdag voor 16.00 uur met een uitspraak te komen.

In de rechtbank van Groningen dienden woensdagmiddag drie zaken die allemaal te maken hadden met de overschrijding van de geluidsnormen. Volgens het bestemmingsplan van het Stadspark zijn er evenementen mogelijk met een maximale geluidsbelasting tot 100 dB(A). Door het gemeentebestuur is er een ontheffing verleend om maximaal 103 dB(A) geluid te mogen maken. De Natuurbeschermingswacht droeg voor de rechter aan dat de gevolgen voor mens en dier groot zullen zijn. Vooral omdat er fouten zijn gemaakt in de optelsom. Behalve het geluid van het concert hadden ook andere geluidsbelastingen meegenomen moeten worden in de vergunning zoals vuurwerkgeluiden en bewegingsgeluiden van personen. Uit onderzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder blijkt dat de geluidsbelasting niet op 103 dB(A) komt te liggen maar op 113 dB(A).

Belanghebbendheid?

De rechter maakte direct bij het begin van de zitting duidelijk dat hij de belanghebbendheid van de stichting Natuurbeschermingswacht betwist. Want waarom maakt een organisatie uit Meppel bezwaar? In het Nederlandse bestuursrecht kan namelijk alleen een belanghebbende opkomen tegen besluiten van overheidsorganen. De stichting maakte duidelijk dat zij wel degelijk belanghebbend zijn, en dat zij zich bezig houden met tal van activiteiten in heel het land.

Alle informatie compleet?

Het punt dat de Natuurbeschermingswacht aanhaalt is dat de vergunningen pas laat werden afgegeven en dat er geen mogelijkheid was om bezwaar te maken. Dat is ook de rechter opgevallen. De vergunning werd in maart aangevraagd, maar het duurde lang voor alles rond kwam. Volgens een advocaat van de gemeente kon het niet eerder, omdat men zorgvuldig te werk wilde gaan. De Natuurbeschermingswacht geeft aan dat ze erg veel moeite heeft moeten doen om alle gegevens op tafel te krijgen. Ook vindt de organisatie dat de gemeenteraad toestemming had moeten geven toen besloten werd om de volumeknop verder open te draaien. De advocaat van de gemeente zegt dat deze verplichting er niet is, en dat het gemeentebestuur gebruik kan maken van een collegebevoegdheid.

103 dB(A)

Belangrijkste punt is de 103 dB(A). Op het argument dat dieren hier last van hebben laat de gemeente weten dat de verhoging van 100 naar 103 dB(A) geen effect heeft. De rechter betwist dat door te zeggen dat die informatie niet is aangeleverd in het dossier. In het dossier bevindt zich een natuuronderzoek dat in maart is uitgevoerd, en niet passend is voor de situatie in juli. De ecoloog van de provincie laat aan de rechter weten dat er wel degelijk rekening mee is gehouden.

Waarom zo hard?

Wat de rechter ook niet duidelijk is geworden is waarom de 103 dB(A) er moest komen. De advocaat van de gemeente laat weten dat dit volume nodig is omdat je overweldigd wilt worden door het geluid. Je hebt de juiste beleving nodig. Als de volumeknop zachter gaat, dan overheerst het geroezemoes van het publiek. De advocaat laat wel weten dat de gemeente er geen ervaringen mee had. Men wist niet dat 103 dB(A) gebruikelijk is bij dit type concerten. De norm in het bestemmingsplan was te krap. De organisator van het concert laat aan de rechter weten dat de 103 dB(A) nodig is, anders treedt Rammstein niet op. De organisator vindt ook dat Groningen dit had kunnen weten, want vorig jaar, bij een concert in Nijmegen, werd met dezelfde norm gewerkt.

Onduidelijkheid

Tijdens de rechtszaak blijft veel onduidelijk. Want welke belangen zijn nu precies door de gemeente afgewogen, vraagt de rechter zich af. Dat blijkt namelijk niet uit het besluit. De advocaat: “Wij vinden het belangrijk dat wij deze evenementen houden. We hebben ons laten overtuigen dat ons eigen bestemmingsplan niet toereikend was voor een act als Rammstein.” De Natuurbeschermingswacht draagt aan dat er bij dit concert nooit een gelijk speelveld is geweest. De overheden hebben de situatie die nu ontstaan is aan zichzelf te danken. De organisatie vindt het onaanvaardbaar dat omwonenden twee avonden aan zulke hoge volumes worden blootgesteld. En ook vindt men dat de belangen van dieren onvoldoende zijn meegenomen.

De rechter doet donderdag uiterlijk om 16.00 uur een uitspraak. Dat is 3,5 uur voor de start van het concert. Op dat moment zullen echter al de eerste bezoekers op het festivalterrein zijn.

Rechtszaak vuurwerk

Eerder op de dag diende er in Den Haag al een andere rechtszaak. De stichting Natuurbeschermingswacht had ook bezwaar aangetekend tegen de vuurwerkshow tijdens de concert. De Raad van State besliste dat de show gewoon door mag gaan. De voorzieningenrechter vindt dat de belangen voor de organisatie van het concert groter zijn dan de belangen van de Natuurbeschermingswacht.