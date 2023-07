Ravage bij verkeersongeluk Eikenlaan, automobilist aangehouden

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Eikenlaan is zaterdagochtend een flinke ravage ontstaan. De automobilist is aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur. “De automobilist kwam vanaf de Kastanjelaan, uit de richting van het Noorderstation, en sloeg op de kruising met de Eikenlaan rechtsaf”, vertelt Weening. “Daarbij is de bestuurder over een grasveld gereden, over een boompje gereden, raakte een verkeersbord en een omleidingsbord, en kwam uiteindelijk via bosschages tegen een geparkeerde auto tot stilstand.”

Volgens de fotograaf zijn in totaal drie auto’s beschadigd geraakt. “De politie heeft onderzoek gedaan, maar heeft al vrij snel de bestuurder aan kunnen houden. Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau. De personenauto waarin de verdachte reed is door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was enige tijd afgesloten en de gemeente kwam naar de locatie om alles schoon te maken en op te ruimen.” Volgens de fotograaf kwamen flink wat buurtbewoners poolshoogte nemen op de locatie van het ongeluk.