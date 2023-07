Ranomi Kromowidjojo in eerste aflevering zomerseizoen De Slimste Mens

Foto via website De Slimste Mens (KRO-NCRV)

Olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo (32) uit Groningen is één van de drie bekende Nederlanders die vanaf maandag 31 juli het spits afbijt in de eerste aflevering van het zomerseizoen van De Slimste Mens.

Dat maakte omroep KRO-NCRV maandagochtend bekend.

Kromowidjojo neemt het in de eerste aflevering, die op maandag 31 juli aanstaande wordt uitgezonden, op tegen tv-journalist Tom Kleijn en tattoo-koning Henk Schiffmacher.

Mocht Kromowidjojo het ver schoppen in het nieuwe seizoen, dan kan het zijn dat de oud-zwemster het mag opnemen tegen andere bekende gezichten. Onder meer KRO-NCRV radiopresentator Ghislaine Plag en chef-kok en BinnensteBuiten-expert Leon Mazairac doen mee. Een ander bekend gezicht voor Groningers is Meindert Talma, de Friese singer-songwriter, die studeerde in Groningen en er uitgroeide tot een soortement van cultheld.