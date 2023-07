Ramon slaapt vanavond op twintig meter hoogte: “In bomen klimmen is mijn tweede natuur”

Slapen op twintig meter hoogte, midden in de stad en vlak langs het spoor? Daar moet je maar net zin in hebben. Voor Ramon en een groep anderen wordt dat vannacht werkelijkheid. Voor het goede doel brengen ze de nacht door bovenin de plataan die naast het theehuisje aan het Herewegviaduct staat.

Ramon is boomverzorger en klimmen noemt hij zijn tweede natuur. “Sinds een aantal jaren geleden ben ik er toevallig ingerold. Sindsdien helemaal verslaafd aan het werk en alles eromheen. Het beheer van bomen, oude bomen vooral, dat is echt mijn passie,” vertelt Ramon.

Vandaar dat deelnemen aan de Big Canopy Campout voor hem het perfecte evenement is om aan deel te nemen voor het goede doel. Overal over de wereld zullen mensen kamperen bovenin boomtoppen voor de SËRA Foundation. Zij steunen de inheemse bewoners van onder andere het Amazone-regenwoud in de strijd tegen ontbossing en opkoping van hun landen.

De locatie die Ramon heeft uitgekozen is bijzonder: de plataan bij de Scholtenskoepel naast het Herewegviaduct. “Dat is één van mijn favoriete bomen. We hebben die bij het bedrijf waar ik werk ook in onderhoud. Ik heb via de eigenaar geprobeerd te regelen dat we die als kamp mogen gebruiken, en daar hebben we akkoord voor gekregen.”

In bomen klimmen heeft Ramon al talloze keren gedaan, maar erin slapen nog niet. “Ik vind het heel leuk, maar ik ben heel erg benieuwd hoe het slapen gaat. Ik hang natuurlijk boven in een boom in mijn klimtuig, met mijn klimlijn. Ik moet natuurlijk wel vast blijven zitten. In een hangmat en onder een slaapzak, want het is niet heel warm. En dan nog proberen te slapen midden in de stad, boven het spoor… haha. Ik hoop dat het goed gaat. Ik heb er wel zin in!”