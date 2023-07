Rammstein-concerten zorgen voor ruim vijfhonderd klachten

Foto: Alexander Termeer

Bij de gemeente Groningen zijn de afgelopen dagen meer dan 540 klachten binnengekomen over de Rammstein-concerten. Het gaat om klachten van mensen die het online klachtenformulier hebben ingevuld. Dat meldt RTV Noord.

Rammstein gaf op donderdag en vrijdag concerten in het Stadspark. Uit de cijfers blijkt dat op donderdag de meeste klachten binnenkwamen: ruim vierhonderd. Op vrijdag ging het om 140 klachten. Behalve over meldingen van geluidsoverlast werd er ook geklaagd over parkeren en wildplassen. Volgens een gemeentewoordvoerder hebben sommige mensen ook meerdere keren geklaagd, waardoor het daadwerkelijke aantal overlastmeldingen waarschijnlijk lager zal liggen.

Concerten zijn binnen de normen gebleven

Voor de concerten begonnen was er veel te doen over het geluidsniveau. Voor het Stadspark geldt een bestemmingsplan waarbij er maximaal 100 dB(A) aan geluid mag worden gemaakt. Het gemeentebestuur heeft door gebruik te maken van een collegebevoegdheid dit verruimd naar 103 dB(A). De gemeente heeft tijdens de concerten op verschillende plaatsen metingen laten uitvoeren. Uit die metingen is gebleken dat de concerten binnen de normen zijn gebleven. Dit geldt voor zowel de metingen op het veld als bij de gevels.

Jaarlijks concert

In de stad wordt overwegend enthousiast teruggekeken op de concerten. Volgens verschillende partijen smaakt het ook naar meer. Wel ziet men verbeterpunten. Zo zou voormalig nachtburgemeester Chris Garrit graag zien dat ook de rest van de stad mee gaat liften op de concerten. De Groningen City Club hoopt op een effect waarbij concertbezoekers zo onder de indruk zijn van de stad dat ze later nog eens terugkeren naar Groningen. En eigenlijk alle partijen zijn het eens dat het goed zou zijn als er jaarlijks in juni of juli een groot concert in het Stadspark wordt gehouden.