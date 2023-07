Rammstein-compensatie (te) moeilijk per huishouden; gemeente wil daarom iets doen voor de buurt

Foto: Dennis Radaelli via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Het blijkt, ook na het uitvoeren van een groot aantal geluidsmetingen tijdens de twee concerten van Rammstein in het Stadspark, te moeilijk om huishoudens met overlast individueel te compenseren voor de overlast die ze hebben ervaren. Het gemeentebestuur wil daarom ‘iets terug doen’ voor de buurten en wijken rondom het Stadspark.

Dat liet wethouder Manouska Molema maandagmiddag weten aan de Groninger gemeenteraad.

De gemeente besloot twee weken voor de optredens van Rammstein dat de geluidsnorm in het Stadspark tijdens de concerten tijdelijk werd verhoogd, van 100 naar 103 decibel. Wethouder Molema liet tijdens politieke vragenuur van 21 juni weten dat het stadsbestuur van plan was om de omwonenden te compenseren voor de overlast.

‘Compensatie per huishoudens is moeilijk’

Omdat te kunnen doen, voerde gemeente geluidsmetingen uit tijdens de twee concerten. Hoewel uit deze metingen blijkt dat de verhoogde geluidsnormen op gevels volgens de gemeente niet werd overschreden, blijft het volgens de wethouder moeilijk om te bepalen wie daadwerkelijk in aanmerking zou komen voor compensatie.

“Het is lastig om op huishoudniveau te bepalen hoe groot de overlast is geweest”, vertelt Corien Koetsier, woordvoerder van wethouder Molema. “Het beeld van de overlast en meldingen is diffuus: soms heeft bijvoorbeeld de ene buurman wel overlast, de andere niet. Ook de wind speelde een rol. Op de eerste dag kon vooral het gebied ten oosten van het Stadspark de show horen en de tweede dag het gebied ten westen en zuiden.”

Buurtcompensatie

Daarom wil het college nu kijken naar andere mogelijkheden voor compensatie. Individuele huishoudens compenseren blijkt te lastig en daarom denkt het gemeentebestuur er nu aan om iets terug te doen op buurtniveau. Wat dat precies moet gaan zijn, is nog niet duidelijk. Na de zomervakantie wil het college in gesprek met de buurt- en wijkverenigingen rondom het Evenemententerrein Stadspark om te praten over een compensatie.

Stadspark Natuurlijk: ‘Buurt echt compenseren betekent lagere woz of huurverlaging’

Hoe de compensatie voor de buurt er ook uitziet: de vereniging Stadspark Natuurlijk! blijft achter haar bezwaar staan om de volumeknop verder open te draaien. De belangenorganisatie uitte voorafgaand aan de concerten al veelvuldig haar zorgen over de overlast door de concerten voor omwonenden.

“Wat ons betreft is dit, als het op een buurtbarbecue of iets dergelijks uitkomt bij compensatie voor de buurt, gewoon symboolpolitiek”, aldus Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk. “Als je de buurt echt wilt compenseren voor de overlast, die overigens niet alleen komt door dit concert, moet de gemeente wat er ons betreft serieus werk van maken. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan verlaging van de woz of huurverlaging voor de omliggende buurten en wijken. Het is namelijk niet alleen Rammstein, het is elk weekend wel raak. Mensen hun woongenot gaat achteruit. Er moet dus serieus worden gecompenseerd. Verlaag de huren en de woz, dan ben je serieus bezig.”