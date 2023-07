Raceauto Max Verstappen strijkt neer in Meerstad

Foto: Jefferey Vermeulen

Fans van F1-coureur Max Verstappen konden zaterdag terecht in Meerstad. Bij de vorig jaar geopende Jumbo-supermarkt aan de Vossenburglaan was de bolide van Verstappen te bewonderen.

“De bolide was zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur te bekijken op ons parkeerterrein”, laat de supermarkt weten. Het betreft de RB18. Het is de auto die door het Formule 1-team van Red Bull Racing in het seizoen 2022 gebruikt werd. De auto kon zaterdag op de nodige belangstelling rekenen. “Heel erg tof om de auto van zo dichtbij te kunnen bekijken”, laat Niels weten.

Het is niet voor het eerst dat de raceauto van Verstappen bij de supermarktketen te zien is. Vorig jaar werden in de aanloop naar de Grand Prix op Zandvoort ook verschillende supermarkten van het bedrijf bezocht. Toen ging het om de RB16. Verstappen zelf was zaterdag niet in Meerstad te vinden. Terwijl inwoners van het dorp zich vergaapten aan de bolide, reed Verstappen zijn rondjes op de Hungaroring bij MogyorΓ³d in Hongarije. In de kwalificatie wist Lewis Hamilton voor een stunt te zorgen door de snelste tijd neer te zetten. Verstappen start zondag tijdens de race vanaf P2.