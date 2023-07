Raadsfracties willen sterkere band tussen onderwijs en wijk bij burgerschapsonderwijs

Foto: Max Fischer via Pexels

Als het aan de raadsfracties van de ChristenUnie, D66 en het CDA ligt, gaat de gemeente Groningen scholen helpen bij het verbinden van scholen en wijkorganisaties als het gaat om burgerschapsonderwijs.

De drie partijen dienden vrijdag een initiatiefvoorstel die de gemeente moet manen tot een onderzoek naar lokale activiteiten die scholen kunnen inzetten om het burgerschapsonderwijs in Groningen te versterken.

“Door verschillende scholen wordt daar ook invulling aan gegeven”, schrijven de drie partijen. “Bijvoorbeeld door stemlokaal te zijn, door buurtvergaderingen op school te laten houden of door met de wijk mee te doen aan NL-doet-dag. Maar op heel veel plekken kan het ontmoeten en meedoen in de wijk ook nog verder vormgegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke moestuin of een bezoek aan een verpleeg- of verzorgingshuis. In het voorgezet onderwijs kan ook gedacht worden aan een etentje voor de wijkbewoners. Maar wijkbewoners vinden het misschien ook leuk om actief in de school te zijn en vrijwilligerswerk op school te verrichten. Ouderen bijvoorbeeld die op die manier van waarde zijn en waarmee ook de eenzaamheid wordt tegengegaan.”

De fracties komen met het voorstel, omdat uit onderzoek blijkt dat er een kenniskloof is tussen het vmbo aan de ene kant en havo/vwo aan de andere kant binnen het burgerschapsonderwijs, die de afgelopen jaren alleen maar groter is geworden. Zo geeft 71 procent van de vwo-leerlingen aan dat leven in een democratie belangrijk is, terwijl slechts 34 procent van de vmbo-ers het met deze stelling eens is. “Het is bij het vmbo dus minder gesteld met burgerschapskennis en opvattingen over zaken als democratie en gelijke rechten dan bij havisten en vwo-ers”, aldus de drie partijen.

Het is volgens de fracties niet de bedoeling dat de gemeente zich met de inhoud van de lessen gaat bemoeien: “Daar gaat de school over. De gemeente kan wel een faciliterende en verbindende rol aannemen. Faciliteren door te laten zien wat de mogelijkheden zijn en voorbeelden te geven, verbinden door scholen en andere partijen met elkaar in contact te brengen om ideeën en initiatieven verder uit te werken.”

Als een meerderheid van de raad het met ChristenUnie, D66 en het CDA eens is, willen de partijen dat de gemeente begin volgend jaar laat zien hoe ver het met de voortgang staat.