Raadsfracties willen duidelijke visie op nachtleven

Het nachtleven in Groningen is toe aan een duidelijke visie. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van Student & Stad, D66, VVD, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen. Morgen dienen zij een motie in die ervoor moet zorgen dat er meer samenwerking komt om de nachtcultuur te verbeteren.

Volgens de partijen zijn er veel ontwikkelingen in het Groningse nachtleven die bijdragen aan een gevoel van onveiligheid. Dit gaat onder andere over wapenbezit, (seksuele) intimidatie en het gebruik van verdovende middelen. Daarnaast oordelen de fracties dat het aanbod van het nachtleven te veel op elkaar lijkt, waarbij er te weinig ruimte is voor alternatieve nachthoreca. Deze problemen moeten worden bestreden door een goede samenwerking van de gemeente met maatschappelijke organisaties, nachthoreca-ondernemers en de Nachtraad, de stichting die zich bezighoudt met alles rondom het uitgaansleven in de stad.

“Ik vind dat de nacht niet altijd de aandacht krijgt die het verdient”, zegt Mirte Goodijk, fractievoorzitter van Student & Stad. “Daarom dienen wij ook meerdere voorstellen in. We kijken niet alleen hoe we de samenwerking met verschillende betrokken organisaties kunnen opzoeken, maar ook hoe we de Nachtraad meer kunnen formaliseren en hun werkzaamheden financieren.”

“Het nachtleven in Groningen is voor lief genomen”

Naast de motie over een visie, vinden Student & Stad, D66 en Partij van het Noorden dat de gemeente meer de samenwerking moet zoeken met de Nachtraad om concrete opdrachten te kunnen uitvoeren. Hierbij moet ook onderzocht worden hoe de kosten gefinancierd kunnen worden.

“Het nachtleven in Groningen is voor lief genomen”, oordeelt nachtburgemeester Merlijn Poolman. “In andere steden worden nachtraden gefinancierd. Wij, op incidentele vergoedingen na, niet. Op die manier doen wij alles in onze vrije tijd, dus het zou fijn zijn als de Nachtraad meer serieus wordt genomen als verbindende factor. Dit in combinatie met een nachtvisie kan ervoor zorgen dat we de Groninger nacht op het niveau krijgen dat we allemaal willen.”