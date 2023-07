Raad stemt in met voorstel om Groningse afvalberg te verminderen

Foto: Rick van der Velde

Een initiatiefvoorstel om de Groningse afvalberg te verminderen is woensdagavond met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Het idee is om de komende tijd meer in te gaan zetten op hergebruik.

Het voorstel is op initiatief van D66, en wordt gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “We leven in een wegwerpmaatschappij. De focus bij discussies over afval ligt op het verwerken van afval, en gaat vaak voorbij aan de intentie om minder afval te willen en minder afval te maken. Een goed voorbeeld zijn wegwerpfietslampjes. Die zijn goedkoop en kun je overal krijgen. Als de batterijen op zijn gooien we deze lampjes weg. Vaak belanden ze op straat, waarbij de batterijen in de magen van dieren terecht komen. Daarom zullen we moeten kijken op designniveau. We zullen aan de slag moeten, andere keuzes moeten maken, meer hergebruik.”

Andrea Poelstra (D66): “Meer producten hergebruiken”

Poelstra: “Wij denken dat dit voorstel ook op het juiste moment komt. Sinds 1 juli moet je je eigen koffiebeker meenemen om aan koffie te komen. Onlangs hebben we in de commissie hier over gesproken en daarbij ging het over de kosten. We zijn daarmee aan de slag gegaan en bij deze herziene versie blijven de kosten binnen de afvalstoffenheffing. We willen inzoomen op de mogelijkheden om de consumptie te verminderen door meer producten te hergebruiken, meer tweedehands producten aan te bieden en op deze manier de noodzaak wegnemen om nieuwe spullen te kopen waarmee uiteindelijk kosten bespaard worden. Meer uitwasbare luiers gebruiken bijvoorbeeld.”

Daan Brandenbarg (SP): “Het zijn toch niet de inwoners die het afval maken?”

Daan Brandenbarg van de SP: “Als fractie zijn we het in grote lijnen eens met D66. Het wordt tijd om minder afval te maken. Maar is D66 het er mee eens dat het niet de inwoners zijn die afval maken, maar dat de producten ergens anders gemaakt worden? Dat we uiteindelijk maar mondjesmaat invloed hebben op dit proces?” Poelstra: “Mee eens. Het is een keten. Het is heel normaal geworden om producten weg te gooien. Dan maak je afval. Maar door hergebruik en recycling, ontstaat er minder afval.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Hoe kunnen mensen met weinig geld hier aan meedoen”

Kritiek is er ook. Bijvoorbeeld van Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Mariska Sloot van deze partij: “We zijn gecharmeerd van dit voorstel. Wel hebben we vraagtekens bij de kosten. Er wordt gezegd dat er geen hogere lasten te hoeven worden geheven, maar uit het verleden is gebleken dat het vertrouwen vaker geschaad is. Ook gaat het over het hergebruik en recycling van luiers en menstruatiecups. Daar zijn we kritisch over. Ook maken we ons zorgen over mensen die weinig geld hebben. Zij gaan naar ketens waar het één en al plastic en wegwerp is. Hoe gaan we dat regelen?” Poelstra: “Het wordt geen verplichting. En het is waar dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om een duurder product te kopen. Toch kun je een wegwerplampje beter repareren dan weggooien. En over luiers en menstruatieproducten: luiers maken een groot deel uit van de afvalberg. Als we daar iets aan kunnen doen, dan besparen we vele kilo’s aan afval.”

Rik Heiner (VVD): “Vrijheid van het individu staat voorop”

Rik Heiner van de VVD: “Wij gaan tegen dit voorstel stemmen. Wij vinden dat het de keuze is aan het individu. Wij vinden niet dat een menstruatiecup de norm moet worden. De vrijheid van het individu is het uitgangspunt.” Dennis Ram van de PVV: “Uiteindelijk gaat dit iets opleveren. Kunnen we in plaats van een afvalstoffenheffing ook kijken naar een grondstoffenbeloning voor mensen die stappen zetten?” Poelstra: “Daar kunnen we over nadenken. Nogmaals, het blijft een eigen keuze van de mensen. We leggen niets op.”

Uiteindelijk stemmen 31 raadsleden voor het voorstel en 13 stemmen er tegen. Opvallend is dat Stadspartij 100% voor Groningen verdeeld stemt. De fracties van CDA, VVD, PVV en SP stemmen in hun geheel tegen.