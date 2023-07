Raad stemt in met plan om verzetsstrijders tegen slavernij te vernoemen in straatnamen

Het kunstwerk 'White Elephant', Natasja Kensmil - Foto: Peter Cox

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een plan van de PvdA om in nieuw te bouwen wijken straten en pleinen te vernoemen naar verzetsstrijders tegen de slavernij.

“Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van gesprekken die mijn collega Jahir Scoop gevoerd heeft met verschillende gemeenschappen in onze gemeente”, betoogt PvdA-raadslid Joren van Veen. “Twee weken geleden vond Keti Koti plaats. Een dag die steeds meer aandacht krijgt. Maar het is belangrijk dat de geschiedenis zich niet gaat beperken tot deze ene dag. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk kunnen bepalen dat straten en pleinen vernoemd kunnen worden naar verzetshelden. Om daarmee het beeld van de Gouden Eeuw recht te zetten. Voor veel mensen was het namelijk geen Gouden Eeuw, maar een inktzwarte eeuw. Er werd niet alleen gevochten tegen onderdrukking, maar ook voor rechtvaardigheid. Met het vernoemen van straten en pleinen kunnen we de mannen en vrouwen eren die voorop liepen in deze strijd.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We gaan als raad nu diep in de uitvoering zitten”

Toch is Ietje Jacobs-Setz van de VVD niet direct enthousiast. “Allereerst wil ik zeggen dat het belangrijk is dat we aandacht hebben voor de geschiedenis. Maar ik heb er moeite mee dat we ons als raad hier mee bemoeien. We hebben een straatnamencommissie die zich hier mee bezighoudt. Feitelijk dragen we de straatnamencommissie nu op wat ze moeten gaan doen. Daarmee gaan we als raad diep in de uitvoering zitten. Dat is niet onze taak.” Van Veen: “Het is belangrijk om afstand te houden. Maar dit onderwerp is dermate belangrijk. Straatnamen zeggen iets. Een naam brengt een gesprek op gang. En hoe mooi is het dan dat bewoners kunnen zeggen dat ze een straatnamen samen met de gemeenteraad geïnitieerd hebben?”

Dennis Ram (PVV): “Dit is symboolpolitiek”

Dennis Ram van de PVV: “In onze geschiedenis zijn heel veel groepen gemarginaliseerd. Neem bijvoorbeeld de mensen die tot de LHBTIQA+-gemeenschap. Krijgen we straks wijken waar elke groep de ruimte krijgt waarmee we de hele geschiedenis over kunnen doen? Ik vind het symboolpolitiek.” Van Veen: “De aanleiding is Keti Koti waarbij we wijken vernoemen naar verzetshelden. Het zijn de mensen waar we aan te danken hebben dat Nederland eruit ziet zoals het nu is. En als er een wijk komt waarin er aandacht is voor de emancipatie op homoseksualiteit-gebied, dan vindt u mij aan uw zijde. Maar daar gaat het vandaan niet over.” Burgemeester Schuiling (VVD) wijst Ram er op dat zo’n wijk in Groningen al bestaat.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Dit moet op een andere manier, en niet via dit politieke huis”

Ook de Stadspartij 100% voor Groningen is niet enthousiast over de route waar voor gekozen worden. Yaneth Menger van deze partij: “Ik sluit me aan bij de woorden van de VVD. Ik vraag mij sterk af waarom er gekozen wordt voor de politieke route, in plaats van de route van gelijkenis. Wij denken dat het op een andere manier moet, en niet via dit politieke huis.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ik begrijp de bezwaren. Maar straatnamen zijn niet alleen namen. Ze zijn onderdeel van het collectief geheugen. Kijk bijvoorbeeld naar de Zeeheldenbuurt. We doen het voor iedereen. En volgens mij is deze motie een oproep aan de straatnamencommissie om hier mee aan de slag te gaan.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Straatnamencommissie gaat uitgebreid te werk”

Het gemeentebestuur is echter enthousiast. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Net als veel steden heeft Groningen een slavernijverleden. Het is goed om daar bij stil te staan, en om er bewust van te zijn. Ook omdat er meer Groningers bij het slavernijverleden betrokken zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Om even in te gaan op de bezwaren. Zelf ben ik voorzitter van de straatnamencommissie. Ik heb onlangs gesprekken gevoerd met deze commissie hoe ze te werk gaan. Als er een straatnaam wordt gekozen, dan gaat men uitgebreid te werk. Er is altijd oog voor de geschiedenis van een plek. Wat heeft zich daar afgespeeld? Maar ook wordt er gekeken naar maatschappelijk urgente thema’s. Als we kijken naar het slavernijverleden, de straatnamencommissie heeft hier aandacht voor. Dat zal ook tot uiting komen.”

“Veel redenen om hier bij stil te staan”

De wethouder vertelt verder: “Als we naar de motie kijken, dan is het goed om het begrip ‘helden’ wat op te rekken. Wie was een held? Er waren bijvoorbeeld ook mensen die tegen hun zin hier naar toe werden gebracht. Die niet verzet hebben gepleegd. Kortom: er zijn veel redenen om hier bij stil te staan en om er goed over na te denken. Wel wil ik de raad vragen om in een rustig tempo te werken. We zijn tenslotte ook bezig met het opzetten van een slavernijmonument.”

Het voorstel wordt uiteindelijk in ruime meerderheid aangenomen: 36 raadsleden stemmen voor, 8 tegen.