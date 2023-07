PVV wil opheldering van gemeentebestuur voor niet doorgaan Bommen Berend-kermis

foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de PVV wil van het gemeentebestuur weten waarom het niet gelukt is om de kermis rond Bommen Berend een plekje te geven.

Afgelopen dagen werd bekend dat vanwege de verbouwing van de Grote Markt de kermis dit jaar slechts beperkt kan plaatsvinden op het marktplein. Zo zou slechts twintig procent van de ruimte beschikbaar zijn, waardoor er geen attracties opgebouwd kunnen worden. Voor de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken is dat geen optie: “Op een dermate klein oppervlak op de Grote Markt kan je met goed fatsoen amper twee gokautomaten kwijt. Op zo’n postzegel kunnen zeker geen attracties staan”, liet Rick Sieling van de KVV eerder weten.

De PVV begrijpt niet waarom er geen plek is geregeld. Fractievoorzitter Dennis Ram: “Iedereen weet dat Groningens Onzet er aan komt. De festiviteiten kunnen lang van tevoren gepland worden. Ten tijde van Eurosonic zijn de bouwwerkzaamheden op de Grote Markt opgeschort. Dus waarom is dat nu niet gedaan? Behalve dat dit een enorme financiële strop is voor de kermis, begint het er ook op te lijken dat het gemeentebestuur afscheid wil nemen van elke Groningse traditie die we hebben.” Zo wil de partij bijvoorbeeld weten waarom er niet nagedacht is over alternatieve locaties zoals het Stadspark.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte een reportage over het onderwerp: