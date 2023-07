PvdA wil nieuwe Groninger straten en pleinen namen geven van verzetshelden slavernij

PvdA-woordvoerder Jahir Scoop - Foto via Partij van de Arbeid Groningen Leden van de PVDA fractie in Groningen

De PvdA in Groningen wil dat er meer aandacht komt voor het slavernijverleden in de gemeente. De fractie pleit er daarom voor om, in nieuw te bouwen wijken in de gemeente, straten en pleinen namen te geven van verzetsstrijders tegen de slavernij.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft en uit onderzoek blijkt dat er ook in Groningen op veel plekken een link te leggen valt met het slavernijverleden. “Het is vreemd dat als je goed kijkt er allerlei sporen te vinden zijn van de WIC en VOC, maar vrijwel nergens in de openbare ruimte de kant van de tot slaaf gemaakte en het verzet tegen slavernij aandacht krijgt”, aldus PvdA-woordvoerder Jahir Scoop.

De fractie pleit daarom voor het vernoemen van straten en pleinen naar mensen die zich hebben verzet tegen de slavernij, bijvoorbeeld in de nieuw te bouwen wijken als De Suikerzijde of Stadshavens. “Tot slaaf gemaakte die zich hebben verzet, maar ook anderen die zich sterk hebben gemaakt voor het afschaffen van slavernij in Nederland en de voormalige koloniale gebieden verdienen eer en aandacht. Door straten en pleinen naar hen te vernoemen, en door op plekken in de binnenstad die gelinkt zijn aan het slavernijverleden ook deze kant van het verhaal te vertellen. Hiermee maak je inwoners bewust, en geef je erkenning en herkenning aan het leed van de tot slaaf gemaakte en hun nazaten.”

Volgens Scoop moeten, bij de invulling van deze straatnamen, de nazaten van tot slaaf gemaakten ‘in de lead’ zijn, samen met historici en ambtenaren. “We dienen deze motie in met een meerderheid van de raad”, besluit Scoop. “Dat is natuurlijk fantastisch.”