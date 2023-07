PvdA en GroenLinks met één lijst de verkiezingen in: “Dit doet recht aan waar we naar toe moeten”

Foto: Jasper Tolsma

De PvdA en GroenLinks gaan met een gezamenlijke lijst en met één verkiezingsprogramma meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. In een referendum hebben de leden van de beide partijen massaal voor samenwerking gestemd.

“Het resultaat van het referendum is heel helder”, reageert fractievoorzitter Els van der Weele van de PvdA in de gemeente Groningen op het nieuws. “De leden hebben afgelopen week gestemd. De leden hebben zich uitgesproken, hebben gezegd dit moet er gebeuren, en dat resultaat is duidelijk.” De uitslag liet ook geen twijfel bestaan. Van de GroenLinks-leden stemden 91,8% voor samenwerking, bij de PvdA stemde 87,9% voor. Jeffry van Hoorn is fractievoorzitter van GroenLinks: “Ik ben hier erg blij mee. Het doet heel erg recht aan waar Nederland naar toe moet. Een stevige linkse samenwerking is belangrijk. En deze uitslag verbaast mij overigens niet echt. Het doet mij ook goed, het zijn sterke cijfers.”

Els van der Weele (PvdA): “Inhoud gaat boven vorm”

Bij de verkiezingen in november gaat er gewerkt worden met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk verkiezingsprogramma. “Het is geen fusie”, verduidelijkt Van der Weele. “En ik denk ook dat dit een goed punt is om te benoemen. Want we kunnen nu de komende tijd ons heel erg gaan focussen op de vorm, maar volgens mij moeten we echt gaan kijken naar de inhoud. Neem nu Groningen. In onze raad werken we al heel hecht samen met de collega’s van GroenLinks. Dat doen we wel met aparte lijsten en verkiezingsprogramma’s, maar de samenwerking is hecht, en daardoor kunnen we werken aan een stevige linkse agenda.”

“LinksLab is een mooi voorbeeld van samenwerking”

Van der Weele: “Een mooi voorbeeld is LinksLab dat we hier in onze gemeente gezamenlijk hebben opgezet. Thema-avonden waarbij PvdA en GroenLinks spreken over thema’s als huiselijk geweld en de energietransitie. Dat zijn vormen waar ik gelukkig van word, omdat je echt op inhoud werkt. Inhoud boven vorm dus. Dat vind ik belangrijk.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Lokaal gaat er niets veranderen”

Van Hoorn is het daar mee eens: “Landelijk gaan we nu één kandidatenlijst samenstellen. En ook één verkiezingsprogramma. Het is nu een kwestie van de juiste kandidaten selecteren en een stevig progressief programma schrijven waar Nederland wat aan heeft. En ik ben het met mevrouw Van der Weele eens: lokaal gaat er niets veranderen. In Groningen blijven we losse partijen. De samenwerking is heel goed, en in de raad weten we elkaar heel goed te versterken. Maar in de landelijke politiek ligt dat anders. Samen kunnen we in Den Haag een stevige vuist maken.”