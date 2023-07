PvdA en ChristenUnie vragen gemeentebestuur om opheldering over ‘maatregel 28’

Foto via Groninger Bodem Beweging

De fracties van de PvdA en de ChristenUnie willen van het gemeentebestuur duidelijkheid hoe maatregel 28 van de parlementaire enquêtecommissie Groningen uitgevoerd gaat worden. De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend.

“Eind april heeft het kabinet haar reactie op de parlementaire enquêtecommissie bekendgemaakt”, vertellen raadsleden Peter Rebergen van de ChristenUnie en Joren van Veen van de PvdA. “In totaal zijn er toen vijftig maatregelen aangekondigd, waarbij wij begrijpen dat een deel van deze maatregelen inmiddels beleid is geworden, of dat er aan gewerkt wordt om ze uit te gaan voeren. Wij zijn echter benieuwd hoe het staat met maatregel 28.”

“Wat wordt bedoeld met aardgasvrij maken?”

Maatregel 28 behelst dat woningen die nog versterkt moeten worden aardgasvrij of aardgasvrij gereed moeten worden gemaakt. “De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen, waarbij de gemeente Groningen opdrachtgever is van de NCG. Wij willen daarom weten hoe het staat met de uitvoering van deze maatregel. Ook zijn we benieuwd wat er verstaan moet worden onder aardgasvrij maken, wat de consequenties zijn voor bewoners en of deze bewoners inmiddels geïnformeerd zijn.”

De NCG heeft eerder laten weten dat een belangrijke opdracht bij deze maatregel is dat het niet mag leiden tot een verschuiving van de planning in de aanpak van de woningen. De NCG heeft daarom gekozen om de woningen niet aardgasvrij te maken, maar aardgasvrij-gereed.