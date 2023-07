Provincie en gemeente trekken samen drie ton uit voor slechtweer-editie Bevrijdingsfestival

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

De provincie en de gemeente Groningen trekken samen drie ton uit voor het Bevrijdingsfestival dat dit jaar geteisterd werd door slecht weer. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt.

Op 5 mei lag het festival urenlang stil. Aan het einde van de middag kon het terrein weer open, maar de 60 tot 80.000 bezoekers waar op gerekend was, werden niet gehaald. Door de tegenvallende bezoekersaantallen werden er minder horeca-inkomsten gegeneerd en werd het festival afgesloten met een verlies. In de voorbereiding was hier rekening mee gehouden. Met de provincie en de gemeente was afgesproken dat in geval van slecht weer beide overheidsorganisaties 150.000 euro op tafel zouden leggen. Deze afspraak was gemaakt nadat een jaar eerder het Bevrijdingsfestival entreegeld vroeg. Door politieke druk werd het festival dit jaar weer gratis, maar werd er wel een ‘slechtweer-scenario’ afgesproken om quitte te kunnen draaien.

Dat scenario wordt nu volledig aangesproken. Het Bevrijdingsfestival haalt zelf één ton uit de eigen reserves. De provincie en de gemeente zijn in gesprek met de festivalorganisatie om de financiële positie in de toekomst te verbeteren.