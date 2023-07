Project over dak en thuislozen op montessori lyceum

Leerlingen van het montessori lyceum in Helpman hebben een andere kijk gekregen op dak en thuislozen. Honderd leerlingen van de school hebben de afgelopen zes weken een project rondom de thuislozen gevolgd.

Het doel van het project was dat de leerlingen meer begrip zouden krijgen voor dak en thuislozen. Dinsdagmiddag werd het project afgerond in de Helperkerk. Hier presenteerde zo’n twintig leerlingen hun eindwerk en gingen ze met elkaar in discussie.

Ingmar Gussenhoven, leerling van het montessori lyceum, presenteerde dinsdagmiddag zijn eindwerk. Hij heeft een fotoreeks gemaakt over vijandige architectuur tegen dak en thuislozen in Groningen. ”Je ziet het overal; schuine bankjes in bushokjes en bijvoorbeeld leuningen op bankjes zodat je er niet op kan liggen”.