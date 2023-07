Programma Groningens Ontzet bekend; Groote Maaltijd in Akerk

Foto: Rieks Oijnhausen

De zogenoemde Groote Maaltijd tijdens Groningens Ontzet wordt groter dan ooit en vindt daarom plaats in de Akerk. Dat heeft de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken bekendgemaakt.

Bij de Groote Maaltijd kan iedereen aanschuiven. Op het menu staat zuurkool, het favoriete gerecht van Bommen Berend, en een gehaktbal als symbool voor de bom uit het Groningse kamp.

Op het programma staat een groot aantal evenementen, verspreid over drie dagen.

Op zaterdag 26 augustus is er op de Vismarkt een taptoe met vier muziekkorpsen, en op de Westerhaven een groot festival voor kinderen.

Op zondag 27 augustus speelt het Noord Nederlands Orkest op de Ossenmarkt.

Op maandag 28 augustus is er naast de Groote Maaltijd onder meer de traditionele paardenkeuring, een Hollandse muziekavond op de Vismarkt en het vuurwerk in de Zuiderhaven.

De zomerkermis gaat niet door, omdat de Grote Markt dan nog overhoop ligt. Het volledige programma van Groningens Ontzet is te vinden op http://www.volksvermakengroningen.nl