Prijzen bestaande woningen blijven dalen in Groningen

Voor het eerst in negen jaar daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies. Groningen kende de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst in lange tijd weer een daling in de huizenprijzen en die daling zette de in april, mei en juni door.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Bestaande koopwoningen in Groningen waren in het tweede kwartaal van dit jaar 5,2 procent goedkoper dan in hetzelfde kwartaal van 2022, evenveel als de landelijke gemiddelde daling. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 daalden de prijzen met 3,3 procent. Van de grote steden kende Utrecht in het tweede kwartaal van 2023 met 12,3 procent de grootste daling.

Ook het aantal verkopen van bestaande woningen ging omlaag. Er werden in de afgelopen drie maanden 3,7 procent minder verkocht dan in april, mei en juni van 2022. Landelijk gingen 6,1 procent minder huizen van de hand.

De prijsdaling was het grootst bij de appartementen. Vrijstaande woningen daalden het minst in prijs. Van dit type woningen werden er wel een stuk minder verkocht. Het aantal woningtransacties van hoekwoningen daalde het minst sterk.