Positieve reacties trainers op indeling in ‘Groninger’ eerste klasse H

Foto Andor Heij. Rob Schokker van PKC'83 met Ard Veenhof van Oranje Nassau in zijn rug.

De indeling van de noordelijke eerste klasse H met een mix van zaterdag en zondagclubs kan op positieve reacties rekenen bij de trainers van de stad-Groninger voetbalverenigingen.

Volgens de voorlopige indeling spelen er 13 clubs in 1H, waaronder vijf uit de stad: Oranje Nassau, PKC’83, Velocitas, GVAV Rapiditas en GRC Groningen. Uit de provincie komen Winsum, Marum Hoogezand en WVV uit Winschoten er bij. De rest komt uit Friesland: Blauw Wit’34 (Leeuwarden), Broekster Boys (Damwoude), Drachtster Boys en Bergum. Het gaat om een voorlopige indeling. De definitieve indeling wordt eind deze week bekend gemaakt.

De trainers van drie Groninger clubs zijn ook positief over de mix van zaterdag en zondag. “Ik kijk er naar uit”, aldus Erwin Heerlijn, de trainer van zaterdagclub Oranje Nassau. “Het is ook leuk om tegen andere tegenstanders te spelen. En ik ben een voorstander van meer derby’s”.

“Een dikke plus”, aldus Gerard Zeeman de trainer van GRC Groningen, dat vorig seizoen in de eerste klasse zondag speelde. “Een heleboel spelers van GRC willen ook op zaterdag spelen. Ik denk dat dit het voetbal in de regio ten goede komt. Ik denk wel dat het voor GRC ook wat lastiger wordt, omdat het niveau in mijn ogen ook omhoog gaat”.

“Van mij ook een dikke plus”, zegt Dennis van den Driessche de nieuwe trainer van zondagvereniging GVAV Rapiditas. “Ik denk dat er zaterdag ook meer publiek op de wedstrijden gaat afkomen”.

“Een hele mooie competitie”, volgens Robert Groninger, bestuurslid en assistent-trainer van zaterdagclub PKC’83. “Ik vind het alleen jammer dat de competitie uit 13 clubs bestaat. Ik hoop dat Jubbega er nog bij komt”.

De wedstrijden tussen principiële zaterdagverenigingen en zondagclubs worden altijd op zaterdag gespeeld. De zondagclubs zijn vrij om hun onderlinge wedstrijden op zondag af te werken.