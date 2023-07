Politie zoekt getuigen van roofoverval op automobilist Friesestraatweg

Foto via Politie.nl

Op de Friesestraatweg, ter hoogte van de Van Goghstraat, is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder van een auto beroofd onder dreiging van een vuurwapen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Volgens de politie werd de beroving op zondag rond 00:35 uur gepleegd door drie mannen, die de bestuurder had opgepikt op de Van Goghstraat. Vrijwel meteen nadat de bestuurder wegreed, zou hij met een vuurwapen, of daarop gelijkend voorwerp, zijn bedreigd. De bestuurder moest meerdere goederen afgeven.

De drie verdachten vluchtten na de beroving weg in onbekende richting. De mannen, die mogelijk een donkere of getinte huidskleur hadden, droegen allemaal donkere kleding.

Er is inmiddels sporenonderzoek verricht en agenten voeren vandaag een buurtonderzoek uit. De politie is op zoek naar getuigen, maar komt ook graag in contact met mensen die camerabeelden hebben waarop het incident of de daders te zien zijn. Mensen die in omgeving tussen 00:15 uur en 00:50 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord, kunnen contact opnemen met de politie. Beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam uit de omgeving van de kruising van de Van Goghstraat met de Friesestraatweg zijn ook welkom.

Mensen met tips, beelden of andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.