Politie zoekt getuigen van bedreiging en mishandeling aan Reinautstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een bedreiging en een mishandeling, die afgelopen donderdagmiddag hebben plaatsgevonden aan de Reinautstraat in De Hoogte.

Volgens het basisteam Groningen-Noord van de politie Noord-Nederland vond het incident donderdagmiddag rond 14.15 uur plaats. De politie laat weten dat bij het incident meerdere personen en voertuigen betrokken waren. Dit gezelschap is na het incident vertrokken via de Idastraat en de Poortstraat.

Wie iets gezien of gehoord heeft, of beschikt over camerabeelden waar het incident of de betrokkenen op te zien zijn, kan contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Een persoonlijk bericht via Instagram is ook mogelijk. Houd in alle gevallen zaaknummer 2023184444 bij de hand.