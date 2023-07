Politie waarschuwt noordelijke boeren voor diefstal van GPS uit tractoren

Foto via Provincie Groningen

Noord-Nederland is een geliefd werkgebied voor criminelen die uit zijn GPS-systemen in tractoren. Dat stelt de politie Noord-Nederland, die het aantal diefstallen van de kostbare systemen ziet toenemen.

Kort voor en tijdens de oogstmaanden is er volgens de politie de grootste toename van de diefstallen. Het scenario ziet er meestal hetzelfde uit: criminelen komen vaak via de achterzijde van het erf bij de loodsen of schuren waar tractoren gestald staan. Ze wandelen daarvoor, meestal in de nachtelijke uren, door de weilanden richting hun doelwit. Goede verlichting en camera’s rond de schuren, zeker aan de achterkant, zijn daarom volgens de politie verstandige investeringen.

Maar overdag kunnen dieven soms ook al actief zijn. Dan voeren de criminelen soms verkenningen uit, om ’s nachts toe te kunnen slaan. Daarom adviseert de politie om signalementen en kentekens te noteren van personen en voertuigen die zich verdacht opstellen rond boerderijen.

Daarnaast blijft het devies ‘voorkom dat er iets te halen valt’. De politie benadrukt met klem om de apparatuur na gebruik uit de tractor te verwijderen of, als het kan, om de gps-apparatuur van trackers te voorzien. Zo kan de politie de gestolen waar volgen en opsporen.