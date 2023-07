Politie vraagt mensen camera’s aan te melden: “Extra ogen in de wijk”

De politie vraagt in het begin van de zomervakantie aan mensen om hun bewakingscamera’s aan te melden voor een databank, zodat de politie precies weet waar camera’s hangen, waar ze eventueel gebruik van kunnen maken.

“Camerabeelden helpen ons jaarlijks bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven”, schrijft de politie. “Heb jij één of meerdere camera’s aan je woning of bedrijfspand hangen? Laat het ons weten. Hoe beter wij in kaart hebben waar er in onze wijken camera’s hangen, hoe sneller wij kunnen werken aan het oplossen van misdaden.” Vooral in deze periode is het belangrijk omdat veel mensen op vakantie gaan. “Stel er wordt bij je ingebroken, dan kunnen wij zien wie er in de buurt een camera heeft hangen en de beelden snel ophalen om te zien of de dader er mogelijk op staat.” De politie benadrukt dat er niet live wordt meegekeken.

Het aanmelden van camera’s kan via deze website. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het project. “Door camera’s aan te melden help je niet alleen met het beschermen van je eigen bezit, maar maak je ook de buurten veiliger.