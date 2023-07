Politie: “Verdachte opgepakt voor woningoverval, nog twee personen voortvluchtig”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Agenten hebben zaterdagmiddag een verdachte opgepakt voor de woningoverval die in de ochtend plaatsvond aan de Helper Oostsingel. Dat laat de politie weten.

“Het gaat om een 20-jarige man uit de stad”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Uit ons onderzoek is inmiddels gebleken dat het niet gaat om twee maar om drie verdachten. Ons onderzoek is nog volop bezig, en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.” De persoon die aangehouden is, is overgebracht naar het politiebureau. Daar zal hij door rechercheurs worden verhoord.

De woningoverval vond rond 09.30 uur plaats. De bewoner werd daarbij bedreigd met een mes. Na hem geld afhandig te hebben gemaakt, gingen de verdachten er vandoor. Zij vertrokken op een scooter. De politie begon direct met een onderzoek. Ook werd aan inwoners gevraagd om informatie te delen en om eventueel beeldmateriaal van dashcams beschikbaar te stellen.