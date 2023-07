Politie haalt dronken automobilist van de weg: “Rijbewijs afgepakt”

Foto via Politie.nl

Een 48-jarige automobilist uit Groningen is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijt geraakt omdat hij met teveel alcohol op achter het stuur zat. Dat meldt de politie op sociale media.

“Rond 17.30 uur controleerden wij een automobilist op de Europaweg”, meldt de politie. “De bestuurder was opgevallen vanwege zijn rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Bij een ademonderzoek blies de man 620 μg/l.” Dit is een promillage van ongeveer 1,44. Wettelijk mag het alcoholgehalte bij een bestuurder niet hoger zijn dan 220 μg/l, dit is 0,2 promille.

“Wij hebben daarop het rijbewijs van de man afgepakt.” De man kan een geldboete verwachten en waarschijnlijk krijgt hij een rijontzegging van een aantal maanden.