Peter volbrengt de Vierdaagse: “Het was afzien, want ik blijk op verkeerde schoenen te lopen”

Foto: eigen foto / ingezonden

Waar het vorig jaar nog mislukte, waarbij er na één dag opgegeven moest worden, is het Peter Bruinewoud uit de stad dit jaar wel gelukt: het volbrengen van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar makkelijk was het niet.

Hoi Peter! Van harte gefeliciteerd!

“Dankjewel! Ik ben heel erg blij. Ik heb een prachtige week gehad en ik heb heel veel leuke mensen ontmoet. Het was ook ideaal wandelweer: het was niet te warm. Maar om nu te zeggen dat het heel makkelijk ging. Nee. Het was best wel afzien.”

Kun je dat afzien uitleggen?

“De eerste dag verliep prima. Maar op de tweede dag, de Dag van Wijchen, kreeg ik pijn. Achter je tenen heb je een soort bobbel, en daar kreeg ik veel last van. Maar ik heb me niet laten kennen, en ik ben doorgelopen. Op de derde dag, de Zevenheuvelenloop, had ik twee blaren die doorgeprikt moesten worden. De laatste vijf kilometers heb ik afgelegd op slippers. Dat was zo fijn, om je voeten de ruimte te geven. En ik realiseer me dat het gek klinkt, maar het was fijn om op slippers te lopen, haha.”

En dan weet je dat er ook nog een laatste dag komt …

“Ja. De laatste dag was ook het zwaarste. Ook qua omstandigheden. In het begin loop je over de dijk. En dat is heel saai, want er staat niemand langs de weg om je aan te moedigen. En begrijp me goed, het is een prachtige omgeving. Het is een heel mooi gebied. Maar ik vond het heel zwaar. Na verloop van tijd steek je een pontonbrug over, die speciaal voor de Vierdaagse is aangelegd. En toen wist ik, het komt goed. Al die mensen die vanaf dan langs de route staan. De mensen hebben mij echt op handen en voeten gedragen.”

We zijn nu een dag later. Hoe gaat het nu met de pijn?

“Ik ben inmiddels weer in Groningen en ik doe het rustig aan. De oorzaak van de pijn is overigens ook bekend. Ik ben lid van de Wandelbond, en als lid heb je recht op extra verzorging. Daar heb ik gebruik van gemaakt. En daar zeiden ze tegen mij dat ik verkeerde schoenen draag. En toen brak wel een beetje mijn klomp. Ik heb vorig jaar een scan gemaakt van mijn voeten, en daar is deze wandelschoen uitgerold. Het heeft me ook flink wat geld gekost. Maar die schoenen schijnen dus helemaal niet goed te zijn.”

Kilometers, feest, gezelligheid. Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt?

“Ik vind het een mooie vraag. Op één van de dagen ben ik na afloop in een kroegje in Nijmegen terecht gekomen. Ik raakte daar aan de praat met een oudere man. Hij vroeg aan mij, wat vind je nu van deze Nijmeegse Vierdaagse? Ik zei, dit wat ik hier zie is het voorbeeld zoals de hele wereld moet zijn. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, de sfeer, de gezelligheid. Het zou wat mij betreft een blauwdruk moeten zijn.”

Dus eigenlijk zouden alle wereldleiders volgend jaar mee moeten lopen?

“Dat zou misschien wel een heel goed idee zijn. Om een voorbeeld te geven. Op één van de dagen raakte ik tijdens het wandelen in gesprek met een meisje. Ze zei tegen mij, meneer, uw tas staat nog open. Zulk soort voorbeelden. Dat mensen zich om elkaar bekommeren. De mensen langs de kant van de weg die je met hun aanmoedigingen vooruit duwen. De studenten die ’s ochtends massaal langs de kant staan. Het heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Iedereen is zo aardig. En er zijn ook geen incidenten geweest.”

Ik hoor een beetje jaloezie …

“Nou. Ik heb het vorige week ook gezegd tegen jullie. Zo’n evenement als de Nijmeegse Vierdaagse. Zoiets zouden we toch ook in Groningen moeten hebben? En niet om het evenement te stelen, maar rond Groningen hebben we zulke mooie gebieden, zulke leuke dorpjes. Ik kom hier in en bij Nijmegen op plekken waarvan ik denk, wat mooi. Wat is Nederland toch geweldig. En ik weet dat wij in Groningen die plekken ook hebben. Je kunt een dag Zuidlaren doen, een dag Zuidhorn, een dag Ten Boer. Het zou ook heel goed zijn voor de Groningse economie. Dat zou toch wat zijn?”

Ga je volgend jaar weer mee lopen?

“Dat is wel de bedoeling. Maar we hebben meer op het programma staan. Een Kennedymars lijkt ons ook geweldig. Dat is het lopen van een afstand van 80 kilometer. En je hebt van die Urban Walks. Die in Groningen plaatsvindt heb ik al eens gelopen, maar zoiets wordt ook in andere steden gehouden. Dat lijkt me ook heel leuk. Maar het eerste wat ik ga doen is andere wandelschoenen halen. Dat ga ik maandag gelijk doen, haha.”