Peter is er op gebrand om de Vierdaagse dit keer wel te halen: “Sfeer is zo fantastisch”

Foto: eigen foto

In Nijmegen begint dinsdag de 105de-editie van de Vierdaagse. Peter Bruinewoud uit de stad is zondag gearriveerd in Nijmegen. Hij is er op gebrand om het debacle van vorig jaar te verbeteren.

Hoi Peter! Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond!

“We zitten hier aan de Maas. We zijn vanochtend vanuit Groningen vertrokken. Ik loop de Vierdaagse dit jaar samen met mijn nicht. Vanmiddag hebben we op de Wedren ons ingeschreven en hebben we ons gele polsbandje opgehaald. De komende dagen gaan we de 40 kilometer lopen. Ik ben 57 jaar oud. Als ik 60 ben dan mag ik de 30 kilometer lopen, haha. Nu zitten we aan een drankje, en inderdaad, het is hier heel erg gezellig. Alle terrassen zitten helemaal vol. Mensen zitten kont aan kont. Er is een hele fijne sfeer.”

Vorig jaar hebben we jou gevolgd tijdens de Vierdaagse. Voor de mensen die zich dat niet kunnen herinneren … het was niet zo’n succesvolle Vierdaagse hè?

“Het waren hele mooie dagen, maar het liep allemaal wat anders. Vorig jaar was het in die week erg warm. Ook zo warm dat de etappe op de eerste dag werd afgelast. Op de woensdag zijn we begonnen, maar toen lag de temperatuur nog steeds rond de 32 graden. Het was te warm. Ik heb toen moeten besluiten om te stoppen. Ik heb geluisterd naar mijn lichaam, en ik denk dat het een goed besluit is geweest.”

Wat dat betreft lijken de omstandigheden voor de komende dagen heel wat beter hè?

“Daar ben ik ook echt blij mee. De temperaturen zijn aangenaam. Eigenlijk ideaal wandelweer. Er is wel kans op een buitje, maar dat is niet zo erg. We zijn vol goede moed.”

Peter loopt de komende week samen met zijn nichtje de 40 kilometer. Foto: eigen foto

Een goede voorbereiding is cruciaal. Hoe heb je je voorbereid op deze editie?

“Samen met mijn nichtje heb ik verschillende wandelingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld meegedaan aan de Urban Walk door Groningen. Maar ook hebben we tochtjes gemaakt naar dorpjes rond de stad. We zijn bijvoorbeeld naar Zuidlaren gewandeld. In totaal hebben we tussen de 150 en 175 kilometer afgelegd. We denken dat dit genoeg moet zijn.”

Wat gaat de zwaarste dag worden?

“Ja, dat is toch de Dag van Groesbeek. Ook wel bekend als de zevenheuvelenloop. Dat is de dag met de meeste hoogtemeters. Maar toch kijk ik daar niet echt tegen op. Weet je. Dit is een volksfeest. Er staan zoveel mensen langs de kant van de weg. Die mensen blazen je als het ware naar voren. Je wordt door hen gedragen. Wat ook zo mooi is, dat men er hier ook helemaal naar toe leeft. Waar voor een dorp als Ten Boer de jaarlijkse kermis het hoogtepunt is, is voor veel dorpjes hier de passage van de Vierdaagse het summum. Daar leeft iedereen naar toe.”

Nu kunnen veel mensen ook minder prettig zijn …

“Ik begrijp wat je bedoelt, maar de sfeer is heel fijn. Het is heel gemoedelijk. Vanmiddag waren we op de Wedren. Daar ben je dan met duizenden mensen. Maar het is heel gezellig. Als iemand per ongeluk voordringt dan krijg je excuses aangeboden. En dat geldt ook in de stad. Er zijn mensen die hier komen om zeven dagen feest te vieren. Dat loopt kris kras door de Vierdaagselopers. Dat gaat hand in hand, zonder problemen. Studenten die ’s ochtends dronken de kroeg uit komen om de wandelaars aan te moedigen. De samenleving zal ongetwijfeld polariseren. Maar daar is deze week hier niks van te merken.”

Je noemde al even de Urban Walk. Groningen heeft verschillende mooie wandelevenementen. Maar zou een event als een Vierdaagse ook niet in Groningen passen?

“Goh. Ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, maar nu je het vraagt. We hebben een prachtige provincie. Met hele mooie dorpjes die als doel kunnen dienen. Een dag Ten Boer, een dag Zuidhorn, een dag Zuidlaren. Zo’n evenement zou ook geweldig zijn voor de horeca, voor de hotels en de campings. Ik zie dat wel zitten. Alleen is er altijd iemand die zo’n handschoen op moet pakken.”