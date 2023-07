Persoon gewond bij steekpartij Turfsingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Turfsingel is zondagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

“Aan het einde van de avond, rond 23.30 uur, kregen we een melding vanuit het ziekenhuis”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er werd gemeld dat er eerder op de avond een steekincident zou hebben plaatsgevonden aan de Turfsingel. Dit zou rond 21.30 uur zijn gebeurd. Het slachtoffer is daarna zelf, ondanks de verwondingen, naar het ziekenhuis gegaan.”

De politie vertelt dat er onderzoek wordt gedaan in de zaak. “Op de Turfsingel zijn we bezig met sporenonderzoek. Op dit moment gaan we er vanuit dat er daadwerkelijk een steekincident heeft plaatsgevonden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.”