Persoon ernstig gewond bij steekpartij Zaagmuldersweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de Oosterparkwijk is zondag in het begin van de avond een persoon ernstig gewond geraakt. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden.

De melding van een steekincident kwam rond 17.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “Op de Zaagmuldersweg hebben we een gewond persoon aangetroffen”, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten. “Deze persoon bleek ernstig gewond te zijn geraakt. Ambulancepersoneel heeft de persoon gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Of de persoon op dat moment aanspreekbaar was kan de woordvoerder niet vertellen.

Twee aanhoudingen

In de omgeving konden vrij snel twee personen aangehouden worden. “We sluiten meer aanhoudingen niet uit. Op dit moment hebben we twee locaties waar we onderzoek doen. De locatie waar het slachtoffer werd aangetroffen is waarschijnlijk niet de plek waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Op dit moment is ons onderzoek volop bezig.” De politie vraagt daarbij omwonenden ook om hulp. “Mensen die meer informatie hebben, die iets gezien hebben, of die mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, daar komen wij heel graag mee in contact.” De politie is bereikbaar via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Nieuwsfotografen vertellen dat de Zaagmuldersweg vanwege het onderzoek is afgesloten. De locatie waar de steekpartij zou hebben plaatsgevonden, zou bij het Oosterparkheem aan de Merelstraat zijn.