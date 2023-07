Personen proberen vuurwerk via openstaand raam in woning te gooien waar bewoonster op bank zit

Foto: Google Maps

De schrik zit er nog goed in bij bewoners aan de Celebesstraat in de Indische Buurt. Personen probeerden dinsdagavond via een openstaand raam vuurwerk in een woning te gooien.

“De buurtapp ging helemaal los”, laat een buurtbewoner weten. “Men is behoorlijk geschrokken, het was een hele harde knal. Met de bewoonster, die in de betreffende woning aanwezig was, gaat het naar omstandigheden goed. Ze zat rustig op de bank te relaxen toen ze ineens een keiharde knal hoorde. Het was de bedoeling dat het vuurwerk via een geopend raam naar binnen ging, maar het vuurwerk ketste af, en ontplofte daarna vlak voor de ramen. Je kunt voorstellen wat dat met je doet. De bewoonster vertelde dat ze met niemand ruzie of problemen heeft. Ze denkt dat het een gevalletje ‘verkeerde moment, verkeerde plaats’ is.”

“Wat als het vuurwerk in de woning was ontploft?”

Op beelden van een videodeurbel is de knal te zien en te horen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Cobra-vuurwerk. Op de beelden zijn ook drie personen te zien die wegrennen in de richting van het Molukkenplantsoen. Naar verluidt gaat het om jongeren. “Er klinkt hier de laatste tijd steeds vaker vuurwerk. Maar hier zijn we als bewoners in deze straat wel heel erg van geschrokken. Wat als het vuurwerk in de woning was ontploft?”

Een deurbelcamera registreerde de knal van het vuurwerk. Video: ingezonden

Epke Knoop (Wijkoverleg Korrewegwijk): “Overlast komt in golfbewegingen”

Epke Knoop is voorzitter van het Wijkoverleg Korrewegwijk. “Van deze situatie had ik nog niet gehoord, maar het klopt dat er hier regelmatig vuurwerk is te horen in de wijk. Voornamelijk op de zaterdagen. Wat dat betreft is het hier wekelijks oud en nieuw.” De overlast die wordt ervaren is echter niet nieuw. “Ik woon al behoorlijk lang in deze wijk, en het komt in golfbewegingen. Als we wijkoverleggen hebben dan staat overlast veroorzaakt door jongeren net zo hoog op de lijst als losliggende stoeptegels en de overlast van hondenpoep.”

“Er spelen geen extreme dingen”

Volgens de voorzitter valt de overlast in de wijk op zich mee. “Als we het echt hebben over jongeren, dan hangen ze rond in het Molukkenplantsoen en bij het Floresplein. Dat zijn de donkere plekken in de wijk. Als ze daar ’s avonds zitten, dan zie je ze niet. Wij weten dat ze daar muziek luisteren en er wordt ook geblowd. Het zijn de plekken waar veel wijkbewoners in de donkere uren liever niet komen. Er is contact met de wijkagent over de situatie. Die heeft laatst nog laten weten dat er in de wijk wel het één en ander speelt, maar dat het niet extreem is.”

“Bewoners wonen hier nooit niet lang”

Dat de overlast zich in golfbewegingen presenteert heeft volgens Knoop verschillende oorzaken. “Allereerst de samenstelling van de wijk. Het is een jonge wijk, met veel studenten, en de meeste mensen blijven hier nooit lang wonen. Studenten zijn na één of twee jaar weer vertrokken, en gezinnetjes vertrekken wanneer er kinderen komen. Daardoor ontstaat er geen samenhang, ontstaat er geen binding, waardoor je als bewoners zulk gedrag niet kunt beteugelen. Jongeren voelen dat op één of andere manier aan. Daarnaast de Gerrit Krolbrug. Doordat die verbinding is weggevallen is dit nu het eindpunt. En dat stimuleert zulk gedrag ook op één of andere manier.”

“In gesprek met jongeren wat ze nodig hebben”

Of er ook oplossingen zijn te bedenken voor het gedrag: “Het plan dat deze week gepresenteerd werd over de herinrichting van het Floresplein, dat zet zoden aan de dijk. Daardoor wordt het overzichtelijker. Maar je kunt ook denken aan ontmoetingsplekken. En ik denk dat we daarvoor vooral in gesprek moeten met de jongeren. Wat hebben ze nodig? We kunnen alles voor ze bedenken, maar eigenlijk zouden ze dat zelf aan moeten geven. En je zou als gemeente ook kunnen kijken naar de samenstelling van de woningen in straten. Die is nu misschien hier wat te jong. Dat zou je misschien wat beter kunnen reguleren.”